Covid: les tests antigéniques ne servent (presque) plus à rien

Pourquoi les médecins s'en fichent de savoir si vous avez le Covid

L'an 2020 n'est désormais qu'un lointain souvenir et le Covid est devenu une simple grippe. Les médecins ne veulent même plus savoir avec certitude si vous êtes atteint ou non: ils ont arrêté d'effectuer systématiquement les fameux tests PCR.

Quatre ans après les débuts du Covid-19 sur la scène internationale, le virus a muté et perdu de son caractère mortel, même s'il reste encore très contagieux. Comme l'année dernière à la même époque, il circule en masse dans les foyers romands.

Le 22 novembre dernier, le Chuv alertait encore sur sa progression saisonnière. Mais le virus n'envoie plus les gens aux soins intensifs comme à l'époque du variant Delta, au plus haut de la pandémie.

Fini le test systématique dans les hôpitaux

Mais si vous êtes malade et vous rendez à l'hôpital cette année, vous risquez d'être surpris. Les médecins se contenteront certainement d'ausculter vos symptômes, vous signer un certificat de maladie et prescrire quelques médicaments. Mais ils ne vous feront pas systématiquement un test PCR pour vérifier si vous souffrez, oui ou non, d'une infection au Sars-Cov-2.

Une surprise pour certains puisqu'en début d'hiver dernier, les tests antigéniques et PCR étaient encore légion, que ce soit pour justifier un arrêt de travail ou pour voyager à l'étranger. Contacté, Philippe Eggimann, infectiologue et vice-président de la Société suisse des médecins (FMH), l'explique ainsi:

«Effectuer ces tests de manière systématique n'est plus d'actualité» Philippe Eggimann, Société suisse des médecins

Philippe Eggimann est également président de la Société vaudoise de médecine (SVM) et de la Société médicale de la Suisse romande (SMSR). Keystone

Il précise: «Le Covid est désormais traité comme n'importe quelle autre maladie respiratoire, sauf pour les personnes à risque.» Pas de surprise à avoir, donc, si vous débarquez à l'hôpital avec une toux carabinée, une forte fièvre et la tête en feu — et que votre médecin ne juge pas nécessaire de vous faire passer un test PCR.

«Il est admis que le Covid circule dans la population, dont l’immunité permet d’éviter la plupart des formes graves. L'objectif est de protéger les immunosupprimés» Philippe Eggimann, Société suisse des médecins

«Nous ne sommes plus en phase pandémique. Si les gens ne sont pas à risque de développer une forme sévère, savoir s'il ont le Covid ou non a moins d'importance» Philippe Eggimann, Société suisse des médecins

Un argumentaire cohérent en 2023, mais qui semble détonner en comparaison des hivers derniers, lorsque le suivi des cas contacts était la norme.

Il n'empêche, n'aurait-il pas été plus simple de pouvoir recevoir un certificat médical en allant passer un test antigénique dans une pharmacie, histoire de désengorger les hôpitaux?

«Les tests sont coûteux et ont peu d’impact sur le traitement des cas» Philippe Eggimann, Société suisse des médecins

«C'est une décision de santé publique», précise Philippe Eggimann, avant de développer: «Ce qui compte, c'est que le nombre de gens qui terminent ventilés aux soins intensifs avec un Covid grave est désormais bas.»

Une nouvelle pneumonie bactérienne

Mais la situation pourrait évoluer, la vague de Covid de cette année ayant lieu en parallèle d'autres maladies: «Il y a des cas sévères de bronchiolite et de pneumonies à mycoplasmes. Ils sont nouveaux et nécessitent un traitement antibiotique», explique le médecin. «Et la grippe ne devrait pas tarder», complète-t-il.

Le médecin ajoute toutefois: «Si vous êtes symptomatiques, restez simplement chez vous. Et le mieux reste de se faire vacciner, particulièrement pour les personnes âgées et à risque.» Et l'expert d'espérer d'ailleurs l'arrivée prochaine d'un vaccin en spray nasal.

«Le vaccin empêche les symptômes des formes longues du Covid de se développer, qui représentent tout de même 20% des infections» Philippe Eggimann, Société suisse des médecins

Quant au tracking du Covid comme il était effectué à l'ère de la pandémie, ce n'est plus un sujet. «Désormais, ce sont les analyses des eaux usées qui font foi pour savoir si le virus circule», explique Philippe Eggimann.

Les pharmacies continuent de les effectuer

Ceux qui désirent avoir le cœur net quant au Covid, mais ne sont pas malades au point de se rendre à l'hôpital peuvent se rassurer: les tests antigéniques n'ont pas disparu et de nombreuses pharmacies continuent d'en faire passer aux clients qui le demandent. Sur le site OneDoc, très populaire durant la pandémie, il est toujours possible de réserver un test au sein de nombreuses pharmacies en Suisse romande.

A la Pharmacie de la Batelière, à Lausanne, on nous confirme ainsi qu'entre deux et cinq clients viennent se faire tester tous les jours:

«Il s'agit souvent de personnes avec des symptômes du Covid qui ont un doute et veulent protéger leur entourage. On pense notamment à des proches de personnes immunosupprimées» Pharmacie de la Batelière

Mais ce n'est pas tout. Certains employeurs le demandent aussi pour leurs employés qui sont contagieux, mais pas malades et doivent continuer à se rendre sur leur lieu de travail. «Dans ce genre de cas, on envoie le résultat qui fait office d'attestation par SMS ou par e-mail», nous explique l'enseigne lausannoise.

Les données ne sont plus envoyées sur l'application SwissCovid, qui a été mise au rebut fin août dernier. Une fois le Covid confirmé par le test fait en pharmacie, l'employé se rend au travail avec un masque ou d'autres dispositions sont prises. La pharmacie précise:

«Dans ce cas, le test est souvent payé par l'employeur» Pharmacie de la Batelière

Plus aucun certificat demandé dans le monde

Jusqu'en juillet dernier, de nombreux pays demandaient encore un certificat Covid, à l'image des Philippines, de la Bolivie ou encore de la République démocratique du Congo. Dernier pays au monde avec des restrictions, l'île-Etat du Pacifique Nauru a levé l'obligation de certificat Covid vendredi dernier. Même la Chine l'a levé le 30 août.

Mais si vous toussez méchamment ou remarquez avoir perdu l'odorat, peut-être vaut-il mieux se faire tester avant d'aller passer Noël avec tante Josiane, dont vous savez que l'état de santé est fragile.