La cigarette a moins la cote chez les jeunes

La chute au sommet du (triste) podium des accidents domestiques graves

Plus de 2000 personnes meurent chaque année en Suisse dans des accidents domestiques et de loisirs. Les chutes sont les cas les plus fréquents et graves, suivies par les noyades et les étouffements.

Savez-vous que vous allez subir, au cours de votre vie, en moyenne six ou sept accidents domestiques ou de loisirs graves? C'est le Bureau de prévention des accidents (BPA) qui le révèle, ce mardi, dans son nouveau rapport.

Ces évènements font 2030 morts et 570 000 blessés par année en Suisse. Ils provoquent plus de décès que les accidents de sport et de la route réunis.