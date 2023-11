Le nombre d'hospitalisations augmente en Suisse

Le nombre d'hospitalisations a atteint 1,49 million en 2022, un niveau plus élevé qu'avant la pandémie (1,47 million).

Les coûts d'exploitation totaux des hôpitaux ont quant à eux dépassé les 33,9 milliards de francs, soit un milliard de plus que l'année précédente.

La hausse des hospitalisations confirme la tendance déjà observée en 2021, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le nombre de personnes hospitalisées, soit un peu plus de 1,04 million est aussi en hausse par rapport à l'année précédente (+ 0.97%).

L'an passé, 68 632 personnes ont été hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19, soit une hausse de plus de 80% par rapport aux valeurs de 2021 et de 2020 (respectivement 37 770 et 34 834). Mais seuls 8,8% des patients ont eu besoin de soins intensifs, contre 14,3% en 2021.

Les coûts d'exploitation (traitements stationnaires, soins ambulatoires, autres coûts) ont augmenté de 3% par rapport à l'année précédente. Près de 2 hôpitaux sur 5 affichaient un déficit de plus d'un million de francs. (chl/ats)