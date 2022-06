Les ballons colorés de la Mad Pride ont traversé Berne. source: twitter

Mad Pride: des centaines de personnes défilent contre la stigmatisation

La Mad Pride s'est tenue samedi à Berne. Plusieurs centaines de personnes y ont participé pour parler des maladies mentales.

Plusieurs centaines de personnes ont marché samedi après-midi à la Mad Pride nationale à Berne. Ce défilé coloré, dont le slogan était «Amène ton oiseau», doit contribuer à déstigmatiser les maladies psychiques.

Les participants, en partie déguisés, ont défilé dans les rues de la vieille ville de Berne au son de la musique. Lors d'arrêts intermédiaires, des discours ont été prononcés pour attirer l'attention sur l'importance des offres pour traiter la santé mentale. Sur les affiches des participants, on pouvait lire par exemple «Fou? Non, juste humain» ou «un diagnostic n'est pas encore une biographie».

L'opération s'est terminée dans l'après-midi sur la Place fédérale avec de la musique, des discours et des stands. La Mad Pride est promue par plus de 25 organisations et associations spécialisées nationales et régionales, ont écrit les organisateurs. Elle est également soutenue par la Confédération.

(sas/ats)