Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100 000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville et du Jura (illustration).

La grippe stagne en Suisse, mais on n'est pas encore sorti d'affaire

Les nouveaux cas confirmés de grippe sont en baisse en Suisse, mais on ignore si le pic a déjà été atteint.

La vague de grippe en Suisse stagne à un niveau élevé. Le nombre de cas signalés a légèrement diminué la semaine dernière. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il n'est toutefois pas encore possible de déterminer si le pic a déjà été atteint.

La semaine dernière, 27,51 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants ont été signalés. Cela représente une baisse de 24,5% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Au total, 2501 cas de grippe ont été signalés.

Bâle-Ville et le Jura très touchés

Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100 000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville (60,08), du Jura (45,43) et de Soleure (43,13); le plus faible a été enregistré dans les cantons de Schwyz (10,66), Obwald (12,61) et Zoug (14,21).

La charge virale dans les eaux usées stagne à un niveau élevé. Elle ne diminue qu'à Genève et à Lugano. Les consultations ambulatoires pour cause d'infections respiratoires aiguës ont de nouveau augmenté après avoir diminué pendant les fêtes.

Le sous-groupe génétique K du sous-type H3N2, récemment apparu dans de nombreux pays, circule également en Suisse. Cependant, rien n'indique pour l'instant que les infections par ce sous-clade soient plus graves. (ats)