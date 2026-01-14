assez ensoleillé
La grippe stagne en Suisse, mais on n'est pas encore sorti d'affaire

Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100 000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville et du Jura (illustration).Keystone

Les nouveaux cas confirmés de grippe sont en baisse en Suisse, mais on ignore si le pic a déjà été atteint.
14.01.2026, 13:1714.01.2026, 13:17

La vague de grippe en Suisse stagne à un niveau élevé. Le nombre de cas signalés a légèrement diminué la semaine dernière. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il n'est toutefois pas encore possible de déterminer si le pic a déjà été atteint.

La semaine dernière, 27,51 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants ont été signalés. Cela représente une baisse de 24,5% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres publiés mercredi par l'OFSP. Au total, 2501 cas de grippe ont été signalés.

Bâle-Ville et le Jura très touchés

Le nombre le plus élevé de cas confirmés pour 100 000 habitants a été enregistré dans les cantons de Bâle-Ville (60,08), du Jura (45,43) et de Soleure (43,13); le plus faible a été enregistré dans les cantons de Schwyz (10,66), Obwald (12,61) et Zoug (14,21).

Vague de grippe en Suisse: le pire serait à venir

La charge virale dans les eaux usées stagne à un niveau élevé. Elle ne diminue qu'à Genève et à Lugano. Les consultations ambulatoires pour cause d'infections respiratoires aiguës ont de nouveau augmenté après avoir diminué pendant les fêtes.

Le sous-groupe génétique K du sous-type H3N2, récemment apparu dans de nombreux pays, circule également en Suisse. Cependant, rien n'indique pour l'instant que les infections par ce sous-clade soient plus graves. (ats)

