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Des listérias détectées dans des produits de truite saumonée

Des listérias détectées dans des produits de truite saumonée.
Attention si vous avez ces produits chez vous.Image: dr

Des listérias détectées dans des produits de truite saumonée

Des listérias ayant été détectées dans des filets de truite saumonée du «Terroir du Léman Sàrl», l'OSAV déconseille leur consommation. L'entreprise a retiré les produits de la vente et lancé un rappel.
07.08.2026, 21:1007.08.2026, 21:10

Des listérias ont été détectées dans des produits à base de truite saumonée de l’entreprise «Le Terroir du Léman». L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires conseille de ne pas les consommer en raison d’un possible risque pour la santé.

Tous les produits à base de truite saumonée de l’entreprise sont concernés, quels que soient leur numéro de lot et leur date limite de consommation. Ils ont notamment été vendus chez Manor, dans d’autres commerces de détail en Suisse ainsi qu’en ligne. L’entreprise les a retirés de la vente et a ordonné leur rappel, annonce vendredi l'office fédéral concerné.

Cette nouvelle tendance nourriture sur les réseaux inquiète

Une infection à la bactérie Listeria monocytogenes est généralement bénigne chez les personnes en bonne santé, mais peut provoquer des symptômes graves chez les personnes immunodéprimées. Elle présente également des risques particuliers pour les femmes enceintes et leur enfant.

En cas de doute, il est recommandé aux personnes ayant consommé ces produits de consulter un médecin. (sda/ats/svp)

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