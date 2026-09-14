Christoph Enz (en médaillon) est psychologue et directeur du service de prévention de la pédophilie à Windisch (AG). Image: montage watson

«Il est possible que la pédophilie soit sous-détectée chez les femmes»

Un centre de prévention de la pédophilie a ouvert ses portes en Argovie. Son directeur explique l'intérêt de cette démarche, qui vise à offrir un espace pour éviter le passage à l'acte.

Annegret Ruoff / ch media

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Quand une pensée sexuelle se transforme-t-elle en acte? Et comment prévenir les transgressions à l’égard des enfants et des adolescents? Christoph Enz, psychologue et directeur du service de prévention à Windisch (AG), explique dans quels cas une consultation peut s'avérer utile.

Le mot «pédophilie» effraie beaucoup de monde. Pourquoi?

Christoph Enz: La pédophilie est très vite assimilée aux agressions sexuelles sur des enfants. Il est compréhensible que ce sujet suscite de fortes émotions – il en va, après tout, de la protection des enfants. Mais sur le plan professionnel, il est important d’établir une distinction:

«Des pensées, des fantasmes ou une attirance de nature sexuelle ne sont pas la même chose qu’une transgression ou un crime»

Certaines personnes peuvent éprouver ce type d’intérêt sans jamais agresser sexuellement un enfant. Inversement, toutes les agressions sexuelles sur des enfants ne sont pas commises par des personnes ayant une préférence pédophile.

L'équipe du Centre de prévention de la pédosexualité (de gauche à droite): Christoph Enz, psychologue en chef et directeur, Ursina Herren, psychologue en chef, et Luca Stauffer, psychologue en chef. Image: zvg / Melanie Haas

Comment faire tomber les réticences face à ce sujet?

En en parlant de manière claire et nuancée. Les agressions sexuelles sur des enfants ne doivent en aucun cas être relativisées. Parallèlement, les personnes qui constatent chez elles des pensées, des fantasmes ou des pulsions sexuelles en lien avec des enfants devraient pouvoir demander de l’aide et en parler sans être d’emblée cataloguées comme des agresseurs.

«Une forte stigmatisation peut conduire les personnes concernées à se replier sur elles-mêmes, à s’isoler et à tenter de gérer seules ce qu’elles vivent»

C’est précisément là qu’intervient la prévention: examiner ensemble la situation, mieux comprendre son propre vécu, prendre au sérieux les risques éventuels et trouver des moyens de les gérer de manière responsable.

«Les personnes qui luttent déjà contre la honte et la stigmatisation ne devraient pas avoir à affronter cela seules»

C’est à ce niveau qu’intervient votre centre de prévention de la pédosexualité?

Exactement. Les personnes qui remarquent de telles pensées, de tels fantasmes ou de telles pulsions chez elles peuvent s’adresser à nous de leur plein gré et en toute confidentialité, même si elles souhaitent simplement, dans un premier temps, comprendre ce qu’elles vivent et apprendre à le gérer de manière responsable.

«La prévention doit pouvoir commencer avant qu’un acte se produise»

Le domaine de la sexualité est vaste: qu’est-ce qui est encore «normal» et à partir de quand franchit-on une limite?

Je serais prudent avec la notion de «normalité»: la sexualité humaine est diverse. La distinction claire entre le vécu intérieur et le comportement est plus importante.

«Un fantasme, une pensée ou une attirance sexuelle ne constitue pas encore un acte. Chaque personne est toutefois responsable de son propre comportement»

Dans les contacts sexuels, les éléments essentiels sont l’autodétermination sexuelle et la capacité des personnes à consentir librement et valablement. Concernant les enfants, il existe une limite de protection très claire. Toute personne qui constate chez elle un intérêt sexuel pour les enfants a donc la responsabilité de le gérer de manière à ne franchir aucune limite. Un accompagnement professionnel peut l’y aider.

Comment sensibiliser en particulier les adultes chargés de l’éducation et les enfants à ce sujet?

Il est important de ne pas faire porter cette responsabilité aux enfants. Ils peuvent apprendre, d’une manière adaptée à leur âge, que leur corps leur appartient, qu’ils ont le droit de poser des limites et qu’ils peuvent se confier à une personne de confiance lorsqu’une situation les met mal à l’aise ou les désoriente.

«L’essentiel de la prévention incombe cependant aux adultes et aux institutions»

Ils doivent se montrer attentifs, prendre au sérieux les transgressions, établir des règles claires en matière de proximité et de distance, et organiser les situations de manière à rendre les abus plus difficiles. Cela passe notamment par des dispositifs de protection dans les écoles, les clubs ou les structures d’accueil. La protection des enfants est l’affaire de tout leur entourage.

Quels facteurs favorisent les transgressions?

Il n’existe ni cause unique ni profil type d’agresseur. Le plus souvent, plusieurs facteurs propres à chaque personne se combinent. Il peut s’agir d’un intérêt sexuel pour les enfants ou de pulsions sexuelles de plus en plus pressantes, de difficultés à se maîtriser, de crises personnelles, de solitude et d’isolement social, de la consommation d’alcool ou d’autres substances désinhibitrices, de justifications déformant la réalité, ainsi que de l’accès et de l’occasion

«L’absence de limites et le manque de clarté des structures institutionnelles peuvent également accroître les risques»

C’est donc toujours la combinaison individuelle de facteurs de risque qui importe, et non une caractéristique isolée.

Et comment peut-on prévenir ces transgressions?

Une conviction ferme de ne pas franchir les limites, la prise de responsabilité, une bonne maîtrise de soi, des relations sociales solides et la volonté d’accepter rapidement de l’aide constituent notamment des facteurs de protection. L’intégration sociale est particulièrement importante: l’isolement peut aggraver les difficultés, tandis qu’un environnement dans lequel il est possible de parler ouvertement et de manière responsable de pensées ou de situations difficiles peut exercer un effet apaisant et stabilisateur. Lors d’une consultation, il est possible de repérer ensemble les situations personnelles présentant un risque et d’élaborer des stratégies concrètes afin de gérer de manière responsable les pensées ou les pulsions éprouvantes.

«Cela peut également passer par des plans de sécurité et des changements très concrets, par exemple éviter délibérément certaines situations ou configurations»

Sur le plan institutionnel, des règles claires de protection et de comportement sont utiles dans les clubs, les écoles et les structures d’accueil. Demander de l’aide suffisamment tôt, avant qu’une situation ne devienne critique, constitue un élément essentiel de la prévention.

Les hommes qui exercent des professions au contact des enfants sont souvent confrontés à des préjugés. Comment les combattre?

La protection des enfants ne devrait pas dépendre du genre de la personne qui les encadre. Il est plus judicieux d’établir des règles transparentes applicables à l’ensemble du personnel: comment les contacts physiques sont-ils encadrés? Quand et dans quelles conditions les rencontres en tête-à-tête ont-elles lieu? Comment la communication et les événements sont-ils consignés? De tels dispositifs protègent les enfants, mais aussi les membres du personnel contre les soupçons infondés.

«Associer automatiquement le danger aux hommes crée en outre des angles morts face aux éventuelles transgressions commises par des femmes»

Les femmes peuvent-elles aussi avoir une préférence pédophile?

Les femmes peuvent elles aussi éprouver un intérêt sexuel pour les enfants et commettre des agressions sexuelles sur des enfants. Dans les cas connus, les hommes sont nettement plus nombreux.

«Le phénomène a été beaucoup moins étudié chez les femmes et il est possible qu’il soit en partie sous-détecté, car il correspond moins aux représentations de la société»

Mais ici encore, la même règle s’applique que pour les hommes: lorsqu’une femme agresse sexuellement un enfant, elle n’a pas nécessairement une préférence pédophile.

(Traduit et adapté de l'allemand par Bastien Trottet)