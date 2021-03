A Verbier, une vingtaine de SUV vandalisés au nom de l'écologie

Mais «La Ronce», c'est qui?

La Ronce est un mouvement d'activistes écologistes apparu en fin d'année 2020, en France, et ayant fait des actions coup de poing leur fer de lance. On apprend ici que ces activistes délivrent, dans un communiqué, un véritable tutoriel de sabotage des SUV, ces «joujous de riches», comme ils l'appellent.



Leur procédé consiste à agir de nuit afin de déposer un caillou dans le capuchon de valve du pneu qui dégonfle ce dernier en quelques minutes. Pour couronner le tout, le collectif laisse à chaque fois un petit mot sur le pare-brise afin de «prévenir le propriétaire et éviter qu'il ne démarre sans le savoir».