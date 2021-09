Bientôt un certificat Covid pour aller skier? Lukas Engelberger dit oui

Image: Keystone

Pour le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, un certificat Covid obligatoire pour les remontées mécaniques et les stations de ski serait judicieux pour tout le monde.

A partir de lundi, le certificat sanitaire deviendra nécessaire pour aller au restaurant, au théâtre ou au musée. La liste des lieux qui demandent le pass sanitaire en Suisse pourrait bientôt s'allonger: Lukas Engelberger, président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, plaide pour l'extension du certificat aux stations de ski l'hiver prochain.

Un certificat sanitaire obligatoire pour les remontées mécaniques et les stations de ski serait judicieux pour tout le monde, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la SonntagsZeitung.

«Le ski et les vacances d'hiver sont une activité volontaire, pour le plaisir» Lukas Engelberger

Le résumé des mesures en vigueur à partir de lundi: Publicité Certificat étendu, quarantaines: voici ce qui change dès lundi de Team watson

Fin du port du masque

De plus, ajoute-t-il, il serait plus agréable pour les clients de ne pas devoir porter un masque en permanence et de se sentir plus en sécurité.

Les remontées mécaniques, elles, pourraient mieux utiliser les capacités à disposition, selon lui. Et d'ajouter que «la plupart des hôtes auront de toute manière un certificat».

Par contre, estime Engelberger, une obligation générale du certificat sur le lieu de travail ou dans les transports publics n'est pas légitime. D'autant plus qu'il existe un bon concept de protection avec le port obligatoire du masque. (ats/asi)