Ces stations de ski suisses sont condamnées à mort

L'altitude n'est pas le seul facteur déterminant

Bien entendu, en plus de l'altitude, l'orientation de la pente joue également un rôle. Les domaines skiables situés sur des pentes orientées au nord peuvent se contenter de moins de neige pendant plus longtemps. Lorsque les températures sont inférieures à -3°C, l'enneigement est possible. Il est, toutefois, clair que plus les domaines skiables sont situés à basse altitude, plus ils rencontrent des problèmes rapidement.