Avez-vous récemment acheté cette plante? Vous devez agir immédiatement

De mars à mai 2021, plusieurs dizaines de plantes ornementales vendues en Suisse étaient infestées par un organisme nuisible dont la présence était jusque-là inconnue en Europe.

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) cherche les acheteurs des plantes de Callistemon infestées par des cochenilles Ripersiella hibisci.

Cet organisme nuisible peut infester des plantes en pot, comme l'hibiscus, le laurier-rose ou encore les figuiers et diverses espèces de bonsaï, indique lundi l'OFAG. Les plantes présentent d’abord un retard de croissance, puis jaunissent et se flétrissent, et finissent par mourir.

Le nuisible a été introduit par l'arrivée de cinquante plantes de …