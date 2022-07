Openair Frauenfeld Image: Keystone

Sondage

Plutôt Paléo ou Montreux? C'est le début des festivals et on veut tout savoir

Montreux Jazz, Paléo ou encore Frauenfeld: ils rythment l'été et regorgent de concerts à choix, pour le plus grand bonheur des festivaliers. Vous aussi, vous êtes heureux? Sondage 👇

C'est reparti! Après deux années de festivals qui n'avaient plus la saveur d'antan – ou carrément plus de festivals pour certains – nous y (re)voilà enfin. L'été inaugure, comme autrefois, la saison des concerts, des scènes ouvertes sous les étoiles, des bottes en caoutchouc, de la boue et des bières (beaucoup de bières).

Pour moi, les festivals, c'est: Incroyable! J'ai déjà mes billets pour le Montreux Jazz, le Paléo, Frauenfeld et Sion sous les étoiles! Trop trop chouette! Je me réjouis, je vais y aller aussi souvent que possible. Sympa mais sans plus. Si l'occasion se présente, j'irai voir un concert. Trop cher. Si on m'offre un billet je ne dis pas non, mais je ne payerai pas pour ça. Sans importance, je serai en vacances à Barcelone.

Que nous soyons ou non un fan de ce genre d'événements, ils restent incontournables en été. ☀️ Nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, foulé le sol de l'un d'entre eux. Vous avez donc probablement un avis sur la question.

Mon festival préféré, c'est: Le Paléo Festival à Nyon Le Montreux Jazz Sion sous les étoiles Le Verbier Festival L'Estivale Open Air à Estavayer-le-Lac Le Rock Oz'Arènes à Avenches Le Venoge Festival L'Openair Frauenfeld Le Festival de la Cité à Lausanne

Et qui dit festival dit outfit of the day. C'est très important. La difficulté réside toutefois dans l'équilibre à trouver. Il faut être stylé, genre je vais au Burning Man. Casual, genre je vais (un peu) au Burning Man, mais faut pas déconner on est juste à Nyon (VD). Mais surtout, être équipé de la tête au pied au cas où on se prend un gros orage sur la tête. Oui, parce que n'oublions pas que nous sommes en Suisse, pas dans un désert américain.

Je vais m'habiller: Normalement. Je ne savais pas qu'il y avait un dress code pour aller voir un concert. Avec ce que je trouve dans mon armoire. Je n'arrive déjà pas à choisir une tenue pour aller bosser, donc pour un festival... Trop compliqué! Hyper bien. J'ai déjà acheté cinq tenues différentes. J'ai l'embarras du choix. Pratique. Je vais danser et manger assis dans l'herbe, il faut être intelligent. Genre, pas de blanc!

En parlant de manger, un grand classique des festivals, c'est les stands de nourriture. Attention quand même à ne pas exagérer sur les quantités... Il ne faudrait pas se sentir mal, coincé dans la foule, entre deux chansons d'Orelsan.

En festival, j'ai tendance à manger: De tout, tout au long de la journée/soirée. Il y a trop de choix, je veux tout goûter! Un truc léger, histoire de ne pas me sentir trop lourd. Salé et après sucré, les plats comme les desserts sont incroyables. Manger c'est tricher. Je carbure à la bière.

Et si on se perdait à rêver? Imaginons qu'en un claquement de doigts, vous pouviez assister au festival de vos rêves.