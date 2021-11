sondage

Les Suisses font plus confiance au certificat Covid qu'à leur assurance

Image: sda

Selon l'OFSP, 7 millions de certificats Covid ont déjà été émis pour les personnes vaccinées et testées. 312 000 pour les personnes guéries du Covid-19.

Les Suisses font plus confiance à l'application Swiss Covid et au certificat Covid qu'aux assurances, révèlent un sondage du site de comparaison en ligne Comparis. Plus de la moitié d'entre eux n'expriment aucune réserve sur l'utilisation du certificat Covid.

«Les gens ont réalisé que l'application est sûre, qu'elle n'a pas de problème de protection des données et qu'elle peut aussi être utile» Jean-Claude Frick, expert numérique de Comparis

Les deux applications Covid de la Confédération obtiennent les meilleures notes de l'enquête pour le traitement des données personnelles, juste derrière les banques et les autorités, précise comparis.ch dans un communiqué diffusé mardi. Elles pointent devant les assureurs, les plateformes de réservation ou les boutiques en ligne.

L'application Swiss Covid, utilisée pour tracer les contacts après un foyer de contamination du coronavirus, obtient même une note de confiance légèrement plus élevée qu'il y a un an, explique encore Jean-Claude Frick, expert numérique de Comparis.

Sept millions de certificats

57,7% des personnes interrogées n'émettent aucune réserve sur l'utilisation du certificat Covid électronique et à la mise à disposition des données correspondantes sur Internet, précise le texte:

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), près de 7 millions de certificats Covid ont été émis en Suisse à ce jour pour les personnes vaccinées;

Covid ont été émis en Suisse à ce jour pour les personnes vaccinées; Celles qui ont été testées et 312 000 certificats pour les personnes guéries du Covid-19.

L'enquête représentative a été réalisée par l'institut de sondage et d'études de marché Innofact pour le compte de comparis.ch auprès d'un échantillon de 1022 personnes issues de toutes les régions de Suisse. Le sondage a eu lieu en octobre 2021. (ats/jch)