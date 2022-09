Sondage

Les Français vous tapent sur le système: les résultats de notre sondage

Vous avez été plus de 1300 watsoniens et watsoniennes à répondre à notre sondage sur la «France» et les «Français», qui faisait suite à l'annonce puis à la diffusion d'un reportage de M6 sur la Suisse. Voici vos réponses.

Les résultats ci-après de notre sondage* sont ceux arrêtés à 14h30 jeudi 22 septembre. Le questionnaire (👉 ici) reste toutefois ouvert, afin que vous puissiez y apporter vos réponses si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à toutes et tous de votre participation.

La France n'est plus le «grand pays» qu'elle a été un jour: vous êtes 68% à le pensez. Beaucoup d'implicite dans cette réponse qui peut sonner, au mieux, comme un regret, au pire, comme un constat implacable mâtiné de secrète satisfaction. Les réponses apportées aux questions suivantes permettent de mieux comprendre cette première appréciation.

A près de 60%, vous déclarez ne nourrir aucun complexe vis-à-vis de la France, ce qui paraît logique vu votre réponse à la question posée dans le premier tableau («Quel regard portez-vous sur la France?»). Un cinquième d'entre vous affirme avoir un complexe de supériorité, soit plus double de ceux qui disent ressentir le contraire. Les pourcentages auraient été par définition différents en l'absence de l'item «Ni l'un, ni l'autre», qui peut vouloir dire au moins deux choses:

Je ne ressens sincèrement aucun complexe vis-à-vis de la France. Ce «Ni l'un, ni l'autre» me permet de ne pas avoir à me prononcer sur une question embarrassante.

Les Français vous énervent

En majorité (36%), vous ressentez de l'énervement face aux Français. Vous leur trouvez des aspects agaçants ou insupportables. A l'inverse, vous êtes un petit tiers (28%), ce qui est relativement peu, à éprouver de la sympathie pour eux. L'item «de l'indifférence» permet à 29% d'entre vous de ne pas avoir à se prononcer de façon tranchée. L'indifférence ayant une connotation plutôt péjorative, il ressort de ce tableau une forme de désamour ou de désintérêt pour le voisin français. A noter que les extrêmes «haine» et «admiration» s'équilibrent à 3%, un taux très bas.

Quand mêmes sympathiques

En mode «tout ça, c'est pas si grave», vous êtes 48%, une large majorité relative, à trouver les Français «grandes gueules mais quand même sympathiques», «grandes gueules» (36%) n'étant pas, au fond, un défaut rédhibitoire. Pour 11% d'entre vous, les Français sont «ridicules», et l'on peut comprendre ici qu'ils se donnent des airs importants, alors qu'ils font peine à voir.

Ce tableau est sans doute celui qui proposait les questions les plus fermées: pas d'échappatoires de type «Ni l'un, ni l'autre». De tous, il apparaît comme celui qui restitue le plus fidèlement, le plus objectivement, au terme d'une pesée d'arguments, votre appréciation de la France (et non des Français). Une nette majorité d'entre vous (57%), pas un raz-de-marée non plus, pense que la France présente plus d'aspects négatifs que positifs (43%).

Un beau pays

Les aspects positifs de la France? Vos réponses, dans leur grand majorité, ne sont pas immédiatement utilitaristes (nourriture, boissons et essence pas chères). A 33%, vous rendez hommage à sa culture, son histoire, sa langue et sa gastronomie, une forme de reconnaissance, une manière peut-être aussi de vous inscrire dans un patrimoine commun au-delà des brouilles et des rancœurs.

L'item qui se détache est celui qui, avec 42%, fait de la France un «beau pays», où l'on aime se rendre en vacances. Cela montre qu'il est possible de surmonter ses préjugés envers la France lorsqu'on en a. Mais cela peut vouloir dire aussi, et c'est déjà moins flatteur ou encourageant, que la France est un beau pays pas toujours bien habité.

Dans le mur

Pays où le civisme et l'ordre font défaut (21%); donneur de leçons alors qu'il compte sur la Suisse pour fournir du travail à une partie non négligeable de ses ressortissants (20%): ces réponses donnent en quelque sorte raison au reportage de M6 «Nos étonnants voisins suisses», qui louait dimanche 18 septembre le civisme et l'ordre régnant en Suisse (contrairement à ce qu'il en est en France, comprenait-on à la vision de ce reportage).

L'item majoritaire, «C'est un pays qui, pour tout ou partie des raisons exposées ci-dessus, va dans le mur», 31% de réponses, vous a permis de ramasser en une formule l'image que vous avez de la France.

Le dernier item, «Je me sens à l'aise dans mon identité suisse, je ne me définis pas par rapport à la France», arrive nettement en tête (57%). Voilà qui semble régler tout problème identitaire. Un item était potentiellement plus embarrassant que les autres: celui qui demande aux Romands de se situer entre la Suisse alémanique majoritaire et cette grande France un brin écrasante et pas au mieux de sa forme sur quantité de plans. Vous êtes donc 18%, un petit cinquième, à vous trouver plus en sécurité comme minoritaires en Suisse, plutôt que dispersés dans un espace francophone sous domination française.

Cela témoigne-t-il en priorité d'un rejet de la France ou d'une appartenance à la Suisse dictée par l'intérêt, par la crainte de manquer en n'étant pas? Enfin, comme Romands, vous êtes 18% à juger important de garder des liens étroits avec la France, peut-être ici une façon, là aussi, de vous inscrire dans un patrimoine culturel et linguistique que vous jugez utile de préserver.

Mauvais gagnants?

Aucun. A la majorité absolue (55%), vous ne souhaitez intégrer aucun Bleu à la Nati, ce qui ne risque pas d'arriver puisque les nationalités ne sont pas les mêmes. Des joueurs cités, l'attaquant Kylian Mbappé est celui qui obtient le plus de suffrages.

Ces 55% de refus, sur une pure hypothèse, disent des choses. Mais quoi? Peut-être que l'on peut se débrouiller entre Suisses, sans l'aide de cette France qui nous prend de haut quand elle-même fait face à des problèmes insolubles. Que dit encore ce «niet» catégorique? Que la Suisse a la victoire mauvaise?

Si 30% d'entre vous (2e et 3e items) pensent que les choses se gâtent entre la France et la Suisse sur fond de racisme ou de ressentiment anti-Français, vous êtes 70% (1er et 4e items) à relativiser la vision plutôt négative que vous avez, par ailleurs, de la France. Pour autant, en considérant que le 4e item, «Il ne faut pas dramatiser et encore moins censurer l'expression de sentiments pas toujours très courtois, le silence imposé ne ferait qu'aggraver les rancœurs», n'est pas vraiment une déclaration d'amour, il ressort de ce dernier tableau une impression peu positive.



*Le sondage présentement analysé n'a pas de valeur scientifique. Il se base uniquement sur les clics des personnes qui auront bien voulu répondre aux questions posées.