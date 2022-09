Quels sont, selon vous, les aspects positifs de la France?

C'est un beau pays, aux paysages variés, où j'aime me rendre de temps à autre en vacances. Sa capitale, Paris, est très belle et reste une destination de week-ends incontournable. Sa culture, son histoire, sa langue, sa gastronomie. C'est un pays où l'offre de nourriture et de boissons est bien plus variée et moins chère qu'en Suisse. C'est un pays où, depuis quelque temps, le plein de mon véhicule me coûte moins cher qu'en Suisse. C'est un pays qui, malgré ses difficultés, m'apparaît dynamique sur beaucoup de plans et dont j'apprécie le côté multiculturel.