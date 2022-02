Bastian Baker part (encore) en tournée avec le Knie cette année

Bastian Baker à Genève avec le cirque Knie en août 2021. Image: sda

Pour la deuxième année consécutive, Bastian Baker dégainera sa guitare pour l'édition 2022 du cirque Knie aux côtés du duo Full House et des comiques Ursus & Nadeschkin.

Mardi, le cirque Knie a enfin dévoilé le programme tant attendu de cette tournée 2022. Et... Bastian Baker, the comeback.

Ils seront donc trois à se partager la scène. Du côté romand, c'est notre Bastian Baker national accompagné du duo humoristique Full House qui fouleront la piste. En Suisse alémanique, le duo comique Ursus & Nadeschkin, de retour pour la troisième fois au cirque Knie, se chargera de faire rire les foules, a annoncé le cirque sur leur page Facebook.

Selon le média Blick, il s'agit de la première tournée «complète» avec le cirque Knie depuis le début de la pandémie pour Bastian Baker et Ursus & Nadeschkin. En 2020, la tournée avait débuté avec du retard et avait dû être interrompue prématurément tandis qu'en 2021, le cirque Knie n'avait pu se poursuivre que jusqu'en janvier.

«Bastian Baker fait désormais partie de la famille»

Comme c'est mignon.

«Après un engagement freiné par le Covid-19 en 2020, nous sommes heureux d'avoir enfin les deux comiques avec nous en Suisse alémanique. Et Bastian Baker fait désormais partie de la famille», rapporte le média Blick.

Bastian Baker oui, mais pas que!

D'autres numéros sont très attendus. Des acrobaties agrémentées de lumières LED, des cascades périlleuses et du spectacle poétique feront briller les yeux des spectateurs. En outre, le cirque a investi une nouvelle fois dans la technique: il présente des effets aquatiques et lumineux particuliers.

La tournée, qui démarrera le 18 mars à Rapperswil-Jona (SG), sera marquée par les débuts du petit Maycol Knie junior, âgé de 4 ans. Fils de Géraldine Knie et du directeur technique du cirque, Maycol Errani, il accompagnera sa sœur Chanel et son frère Ivan sur leurs numéros de chevaux et de poneys.

Le cirque Knie viendra en Suisse romande à partir du 31 août à Genève (jusqu'au 11 septembre), les 17 et 18 septembre à Nyon (VD). Il fera ensuite halte à Lausanne du 21 septembre au 9 octobre. D'autres dates romandes sont à découvrir sur la billetterie Ticketcorner. (sia)