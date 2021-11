Procès en vue pour Blatter et Platini au Tribunal pénal fédéral

Blatter et Platini seront jugés, 6 points sur l'affaire

Le Tribunal pénal fédéral jugera l'ancien président de la Fifa, Joseph Blatter et l'ancien président de l'Uefa, Michel Platini. Mais pourquoi? Petit rappel 👇

Team watson Suivez-moi

Ce dont ils sont accusés

Dans le détail, le Ministère public de la Confédération (MPC) indique, mardi:

Accuser Joseph Blatter d'escroquerie, d’abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres.

Accuser Michel Platini d'escroquerie, de participation à un abus de confiance, de participation à une gestion déloyale ainsi que de faux dans les titres.

Ce qu'il leur est reproché

Des honoraires de deux millions de francs perçus en 2011. Michel Platini a reçu ce virement de la Fédération internationale de football association (Fifa) pour un mandat de conseiller auprès de Sepp Blatter entre 1999 et 2002. Problème: ce montant n’est justifié par aucun document contractuel ni aucune écriture comptable. Autre problème: le travail de Platini a été payé neuf ans plus tard.

Michel Platini et Sepp Blatter quand ils s'aimaient encore. image: keystone

Après des mois d'enquête et de nombreuses auditions, le MPC est arrivé à la conclusion que Michel Platini, qui a œuvré durant quatre années en tant que consultant de Sepp Blatter pour le compte de la Fifa, avait bénéficié d'un enrichissement illégitime.

Ce que l'on sait

Blatter et Platini affirment que leur contrat était oral. A cette époque, tout les unissait: le premier briguait la présidence de la Fifa, le second celle de l’Union des associations européennes de football (Uefa). A travers l'alliance, Blatter cherchait l’adhésion des hommes de terrain, Platini une légitimité politique. Osmose complète fondée sur une complémentarité parfaite. Depuis six ans et d’innombrables procédures, la justice suisse tente d’établir si les deux millions de francs versés à Platini (et dont la Fifa réclame le remboursement) ont servi à acheter le Français et ses soutiens.

Ce que l'on ne sait pas

Qui a révélé l'existence de ce versement litigieux à quelques semaines des élections présidentielles à la Fifa? En d’autres termes, à qui profite le crime? Grand favori de cette élection 2015, Platini en a été exclu, puis interdit de toute activité en relation avec le football pendant huit ans - peine ramenée à six ans. Réélu dans le chaos, Sepp Blatter a démissionné quelques jours plus tard. Gianni Infantino, candidat de dernière minute, a été catapulté à la présidence.

Gianni Infantino, a star is born. source: keystone

Ce que Platini suspecte

Le Français reste convaincu que cette affaire est une machination de Gianni Infantino, son ancien bras droit, dans le but de l’écarter du pouvoir et de devenir calife à la place du calife.

Ce qu’il n'avouera jamais

Depuis cinq ans, Platini court les tribunaux et les médias à grand tirage, dans l’espoir de laver son honneur. Quand bien même toutes les accusations seraient levées, peut-il ressortir totalement blanchi d’une époque aussi sombre? Preuve que sa saga judiciaire n’en finit pas, Platini est encore convoqué mercredi à Sarnen (OW), cette fois-ci en qualité de témoin, dans l'enquête qui vise Gianni Infantino et l'ancien procureur général, Michael Lauber, pour collusion d’intérêts...