Le foot amateur se donne jusqu'au 12 mai pour sauver sa saison



Le foot amateur n'a plus que trois semaines pour sauver sa saison

Les amateurs de ballon rond seront bientôt fixés sur le sort des championnats. Si des assouplissements ne sont pas annoncés d'ici au 12 mai, les footballeurs du dimanche feront face à une seconde saison blanche consécutive.

Le compte à rebours a commencé. Il reste à peine plus de trois semaines au football des talus pour éviter une nouvelle saison blanche. Alors que la grogne monte chez les amateurs du ballon rond et qu'une pétition a été lancée en Valais pour dénoncer l'incohérence des mesures sanitaires, la Ligue Amateur s'est donné jusqu'au 12 mai pour fixer le sort des championnats en cours. La décision doit encore être validée par le comité central de l'Association suisse de football cette semaine.

Saison blanche ou des matchs jusqu'en juillet?

«L’objectif est toujours de terminer les premiers tours afin d’homologuer les classements, comme nous le permet la modification du règlement de jeu intervenue en octobre. Si le Conseil fédéral ne décide pas d’ici au 12 mai des allègements nécessaires à la reprise des compétitions au niveau amateur, nous dirons stop», explique Dominique Blanc, président de l'ASF, dans Le Nouvelliste.​

Pour l'heure, le football amateur est à l'arrêt depuis plus de six mois. Les équipes peuvent s'entraîner mais à quinze maximum et sans contact.

En cas de reprise, les championnats pourraient se prolonger jusqu'au 4 juillet. Le patron du football suisse reconnaît toutefois qu'une nouvelle saison blanche menace. «Cette perspective ne me fait pas plaisir, mais nous nous y préparons aussi. L’option n’appartenait pas du tout à nos plans en automne. Cette alternative totalement indésirable est redevenue d’actualité dans l’intervalle.»

Interrogé par le quotidien valaisan sur le manque d'action des institutions du football pour défendre leur sport, Dominique Blanc se dit conscient de ce reproche mais assure que la priorité reste la santé publique.

