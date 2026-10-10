faible pluie11°
DE | FR
burger
Suisse
Sport

Voici comment réussir vos randonnées automnales

Young woman hiker with backpack standing on a rock with view on turquoise alpine lake, sunbeams, snowy mountain and glacier in the background in fall. Girl on mountain trail in Swiss Alps in autumn
A l’automne, lacs et sommets offrent des paysages spectaculaires.Image: Shutterstock

Voici comment réussir vos randonnées automnales

Couleurs flamboyantes et températures plus douces font de l’automne une saison idéale pour randonner. A condition de bien préparer sa sortie.
10.10.2026, 07:0010.10.2026, 07:00
Niclas Zettergren / ch media

La Suisse est le paradis des randonneurs. Plus de 65 000 kilomètres de chemins balisés sillonnent le pays et près d'une personne sur deux pratique régulièrement la randonnée. Selon l'étude «Sport Suisse 2026», publiée en août par l'Office fédéral du sport (OFSPO), la marche reste l'activité sportive préférée des Suisses, avec 49% d'adeptes.

L’automne est pour beaucoup la plus belle période de l’année pour randonner. Le rédacteur en chef de La Randonnée, le magazine de Suisse Rando, explique pourquoi et ce à quoi il faut être particulièrement attentif en cette saison.

Pourquoi la randonnée séduit autant

Que la randonnée soit l’activité sportive préférée des Suisses ne surprend pas Rémy Kappeler. La raison est simple, selon lui: «Elle est très accessible». Contrairement à de nombreux autres sports, elle ne nécessite ni adhésion à un club ni équipement coûteux. La Suisse dispose en outre d’un réseau de chemins balisés unique au monde. Jura, Plateau ou Alpes, on trouve presque partout des chemins de randonnée à deux pas de chez soi.

Rémy Kappeler est rédacteur en chef du magazine La Randonnée de Suisse Rando.
Rémy Kappeler parcourt les sentiers de randonnée depuis des décennies. Il a aussi consacré un livre à la randonnée en famille.Image: dr

Rémy Kappeler observe toutefois une évolution depuis quelques années. La randonnée s’est débarrassée de son image vieillotte et séduit désormais aussi beaucoup de jeunes. Selon lui, les réseaux sociaux donnent envie de partir en randonnée. Mais pour beaucoup, la nature permet aussi de décrocher d’un quotidien très connecté. «Faire simplement quelque chose sans être constamment sollicité», résume Kappeler. Il lui est même déjà arrivé de choisir délibérément des itinéraires sans réseau.

Une saison idéale qui demande davantage de préparation

Pour Rémy Kappeler, l’automne a tout pour être la saison idéale pour randonner:

«Le matin et le soir, il fait frais, tandis que les journées restent souvent agréablement douces»

Alors que l’horizon est souvent voilé en été, l’automne offre généralement une meilleure visibilité. En octobre surtout, la nature se transforme: les forêts de feuillus se parent de jaune et d’orange, les sous-bois virent au rouge et la lumière plus douce de l’automne donne davantage de relief aux paysages.

L’automne demande toutefois un peu plus d’anticipation. «Il faut encore mieux préparer sa randonnée qu’en été», souligne Kappeler.

Bien préparer sa randonnée

Avant de partir, mieux vaut vérifier la météo dans le détail, notamment les températures et le risque de neige en altitude. L’itinéraire mérite lui aussi un coup d’œil attentif: dénivelé, distance et difficulté doivent correspondre à sa condition physique. En automne, il faut également se renseigner sur l’état des chemins, car des ponts ou d’autres équipements peuvent déjà avoir été démontés. Même réflexe pour les remontées mécaniques et les refuges, dont certains cessent leur activité à l’approche de la fin de saison. Enfin, avec des journées plus courtes, mieux vaut partir tôt et prévoir une marge suffisante plutôt que de compter sur les dernières heures de lumière.

Voici 8 fleurs sauvages suisses à découvrir en randonnée cet automne
Voici 8 fleurs sauvages suisses à découvrir en randonnée cet automne

Le bon équipement

Pour les vêtements, le système des couches est particulièrement important. Le matin, une couche supplémentaire peut être nécessaire, alors qu’un simple t-shirt suffit souvent l’après-midi. De bonnes chaussures de randonnée, avec des semelles bien profilées, sont tout aussi essentielles. Feuilles mouillées, racines humides ou premières plaques de glace sur les versants nord augmentent nettement le risque de glissade. Il faut aussi emporter de quoi manger et boire. Pour l’hydratation, Kappeler conseille de boire régulièrement en petites quantités plutôt que beaucoup d’un seul coup.

Connaître ses limites

Selon Kappeler, de nombreux accidents en montagne ont un point commun: la surestimation de ses capacités. Les débutants, surtout, ne devraient donc pas se lancer d’emblée dans des randonnées trop exigeantes. «On ne devient pas non plus champion suisse dès qu’on commence le football ou le ballet», rappelle-t-il. Son conseil: commencer par des itinéraires faciles, puis augmenter progressivement la difficulté. Les chemins balisés en jaune sont en principe accessibles à tous. Les sentiers de randonnée de montagne, plus exigeants, ne devraient être abordés qu’avec davantage d’expérience.

On vous emmène à la rencontre des plus beaux arbres de Suisse romande
On vous emmène à la rencontre des plus beaux arbres de Suisse romande

Selon l’expert, randonner seul exige une prudence particulière, car personne ne peut intervenir immédiatement en cas de problème. Il est donc d’autant plus important d’évaluer ses capacités avec réalisme et de savoir faire demi-tour si nécessaire. «Mieux vaut renoncer que prendre un risque inutile», résume Kappeler.

La randonnée n’est pas une compétition

En groupe, il faut adapter la randonnée au membre le moins expérimenté ou le moins en forme. «On part ensemble et on revient ensemble», rappelle Kappeler. Personne ne devrait prendre les devants seul ni se laisser distancer. Celui qui organise la sortie est responsable de l’ensemble du groupe.

Pour les familles, c’est encore plus vrai. «Le but n’est pas d’atteindre le sommet, mais de passer un bon moment ensemble.» Kappeler conseille de prévoir suffisamment de temps. Avec de jeunes enfants, on peut facilement compter le double du temps de marche indiqué. Cela laisse de la marge pour les pauses et les découvertes imprévues. Cascades, grottes ou simple tronc d’arbre sur lequel jouer les équilibristes sont souvent bien plus passionnants pour les enfants que la destination elle-même. «Des parents stressés, ce n’est pas cool.»

Randonnée en famille en montagne, ici un père avec ses trois jeunes enfants.
La randonnée est l'occasion de passer un bon moment, surtout en famille. image. Stefan Gruenig

Pour Kappeler, la randonnée ne se résume de toute façon pas aux kilomètres parcourus. L’essentiel est de découvrir quelque chose en chemin, parfois un beau point de vue, parfois une petite surprise au bord du sentier. «Pas besoin de quelque chose d’extraordinaire», dit-il. L’important n’est pas d’accumuler les mètres de dénivelé, mais de rentrer le soir avec un bon souvenir.

(trad.: mrs)

Plus d'articles sur le sport
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!
de Simon HÄring
Le grand rival d&#039;Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
Le grand rival d'Odermatt tout proche d’un incroyable come-back
de Romuald Cachod
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
Federer va manquer les adieux de Wawrinka
de Simon HÄring et Jakob Weber
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
La face sombre du dernier match de Lionel Messi
de Pierre Donadieu
Odermatt est désavantagé en Autriche
Odermatt est désavantagé en Autriche
de Rainer Sommerhalder
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
La pépite suisse de l’Italie a frôlé la catastrophe
de Romuald Cachod
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
Cette légende du FC Sion a pourri le premier match de Messi
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
L’équipe suisse Tudor proche d’un transfert XXL
de Romuald Cachod
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l&#039;affaire Xhaka
«Je veux que Granit revienne»: Yakin fait le point sur l'affaire Xhaka
de Etienne Wuillemin
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
Murat Yakin fait tout l’inverse de ce coach légendaire
de Etienne Wuillemin
L&#039;adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
L'adversaire pour les adieux de Messi cache une stratégie insoupçonnée
de Yoann Graber
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
Le scandale Manchester City prend une tournure explosive
de Daniel Zulauf
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
«La victoire ou la mort»: cette épreuve de VTT fait rêver un Suisse
de Raffael Schuppisser
Un bug informatique sème le chaos lors d&#039;un Grand Prix de F1
Un bug informatique sème le chaos lors d'un Grand Prix de F1
de Nils Kögler
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
Yakin prépare des changements contre la Macédoine du Nord
de Etienne Wuillemin
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
La WTA vacille: elle pourrait perdre ce qu’elle a de plus cher
de Simon HÄring
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
Ces 13 Suisses veulent briller en NHL: voici combien ils gagnent
de Marcel Kuchta
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
1
Pourquoi la Nati a joué avec un brassard noir
de Romuald Cachod
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
1
Le rêve de Tadej Pogacar brisé par son patron suisse
de Simon HÄring
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
La grosse bourde de la Fédération suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Le FC Sion se lance un défi fou
Le FC Sion se lance un défi fou
de Ralf Meile
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
Pourquoi Ajoie est si fort actuellement
de Adrian Bürgler
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
Sanction historique pour le gardien de Genève-Servette
de Klaus Zaugg
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
Ronaldo aurait pu partir en montrant sa vraie grandeur
de Catarina Martins
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Le test Kassensturz des produits anti-moustiques
1 / 14
Le test Kassensturz des produits anti-moustiques

Très bien: les spirales anti-moustiques Neocid Expert
source: brack.ch
partager sur Facebookpartager sur X
Il recrée les Alpes suisses à l’échelle 1:1 dans «Minecraft»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Grosse fuite de données chez Ricardo
Près de 890 000 comptes Ricardo ont été touchés par un piratage de données personnelles. Les adresses e-mail et les mots de passe n’auraient toutefois pas été compromis.
Les données personnelles de près de 890 000 comptes Ricardo ont été dérobées lors d’une cyberattaque. Les noms, adresses postales et numéros de téléphone sont concernés, mais les adresses e-mail et les mots de passe n’auraient, eux, pas été compromis.
L’article