A l’automne, lacs et sommets offrent des paysages spectaculaires. Image: Shutterstock

Voici comment réussir vos randonnées automnales

Couleurs flamboyantes et températures plus douces font de l’automne une saison idéale pour randonner. A condition de bien préparer sa sortie.

Niclas Zettergren / ch media

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La Suisse est le paradis des randonneurs. Plus de 65 000 kilomètres de chemins balisés sillonnent le pays et près d'une personne sur deux pratique régulièrement la randonnée. Selon l'étude «Sport Suisse 2026», publiée en août par l'Office fédéral du sport (OFSPO), la marche reste l'activité sportive préférée des Suisses, avec 49% d'adeptes.

L’automne est pour beaucoup la plus belle période de l’année pour randonner. Le rédacteur en chef de La Randonnée, le magazine de Suisse Rando, explique pourquoi et ce à quoi il faut être particulièrement attentif en cette saison.

Pourquoi la randonnée séduit autant

Que la randonnée soit l’activité sportive préférée des Suisses ne surprend pas Rémy Kappeler. La raison est simple, selon lui: «Elle est très accessible». Contrairement à de nombreux autres sports, elle ne nécessite ni adhésion à un club ni équipement coûteux. La Suisse dispose en outre d’un réseau de chemins balisés unique au monde. Jura, Plateau ou Alpes, on trouve presque partout des chemins de randonnée à deux pas de chez soi.

Rémy Kappeler parcourt les sentiers de randonnée depuis des décennies. Il a aussi consacré un livre à la randonnée en famille. Image: dr

Rémy Kappeler observe toutefois une évolution depuis quelques années. La randonnée s’est débarrassée de son image vieillotte et séduit désormais aussi beaucoup de jeunes. Selon lui, les réseaux sociaux donnent envie de partir en randonnée. Mais pour beaucoup, la nature permet aussi de décrocher d’un quotidien très connecté. «Faire simplement quelque chose sans être constamment sollicité», résume Kappeler. Il lui est même déjà arrivé de choisir délibérément des itinéraires sans réseau.

Une saison idéale qui demande davantage de préparation

Pour Rémy Kappeler, l’automne a tout pour être la saison idéale pour randonner:

«Le matin et le soir, il fait frais, tandis que les journées restent souvent agréablement douces»

Alors que l’horizon est souvent voilé en été, l’automne offre généralement une meilleure visibilité. En octobre surtout, la nature se transforme: les forêts de feuillus se parent de jaune et d’orange, les sous-bois virent au rouge et la lumière plus douce de l’automne donne davantage de relief aux paysages.

L’automne demande toutefois un peu plus d’anticipation. «Il faut encore mieux préparer sa randonnée qu’en été», souligne Kappeler.

Bien préparer sa randonnée

Avant de partir, mieux vaut vérifier la météo dans le détail, notamment les températures et le risque de neige en altitude. L’itinéraire mérite lui aussi un coup d’œil attentif: dénivelé, distance et difficulté doivent correspondre à sa condition physique. En automne, il faut également se renseigner sur l’état des chemins, car des ponts ou d’autres équipements peuvent déjà avoir été démontés. Même réflexe pour les remontées mécaniques et les refuges, dont certains cessent leur activité à l’approche de la fin de saison. Enfin, avec des journées plus courtes, mieux vaut partir tôt et prévoir une marge suffisante plutôt que de compter sur les dernières heures de lumière.

Le bon équipement

Pour les vêtements, le système des couches est particulièrement important. Le matin, une couche supplémentaire peut être nécessaire, alors qu’un simple t-shirt suffit souvent l’après-midi. De bonnes chaussures de randonnée, avec des semelles bien profilées, sont tout aussi essentielles. Feuilles mouillées, racines humides ou premières plaques de glace sur les versants nord augmentent nettement le risque de glissade. Il faut aussi emporter de quoi manger et boire. Pour l’hydratation, Kappeler conseille de boire régulièrement en petites quantités plutôt que beaucoup d’un seul coup.

Connaître ses limites

Selon Kappeler, de nombreux accidents en montagne ont un point commun: la surestimation de ses capacités. Les débutants, surtout, ne devraient donc pas se lancer d’emblée dans des randonnées trop exigeantes. «On ne devient pas non plus champion suisse dès qu’on commence le football ou le ballet», rappelle-t-il. Son conseil: commencer par des itinéraires faciles, puis augmenter progressivement la difficulté. Les chemins balisés en jaune sont en principe accessibles à tous. Les sentiers de randonnée de montagne, plus exigeants, ne devraient être abordés qu’avec davantage d’expérience.

Selon l’expert, randonner seul exige une prudence particulière, car personne ne peut intervenir immédiatement en cas de problème. Il est donc d’autant plus important d’évaluer ses capacités avec réalisme et de savoir faire demi-tour si nécessaire. «Mieux vaut renoncer que prendre un risque inutile», résume Kappeler.

La randonnée n’est pas une compétition

En groupe, il faut adapter la randonnée au membre le moins expérimenté ou le moins en forme. «On part ensemble et on revient ensemble», rappelle Kappeler. Personne ne devrait prendre les devants seul ni se laisser distancer. Celui qui organise la sortie est responsable de l’ensemble du groupe.

Pour les familles, c’est encore plus vrai. «Le but n’est pas d’atteindre le sommet, mais de passer un bon moment ensemble.» Kappeler conseille de prévoir suffisamment de temps. Avec de jeunes enfants, on peut facilement compter le double du temps de marche indiqué. Cela laisse de la marge pour les pauses et les découvertes imprévues. Cascades, grottes ou simple tronc d’arbre sur lequel jouer les équilibristes sont souvent bien plus passionnants pour les enfants que la destination elle-même. «Des parents stressés, ce n’est pas cool.»

La randonnée est l'occasion de passer un bon moment, surtout en famille. image. Stefan Gruenig

Pour Kappeler, la randonnée ne se résume de toute façon pas aux kilomètres parcourus. L’essentiel est de découvrir quelque chose en chemin, parfois un beau point de vue, parfois une petite surprise au bord du sentier. «Pas besoin de quelque chose d’extraordinaire», dit-il. L’important n’est pas d’accumuler les mètres de dénivelé, mais de rentrer le soir avec un bon souvenir.

(trad.: mrs)