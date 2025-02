Mohamed Hamdaoui est président du Conseil de ville de Bienne (Le Centre). Image: watson

La bataille du burkini va commencer dans cette ville romande

Le Conseil de Ville de Bienne s'apprête à voter sur un postulat qui veut officialiser le burkini dans les piscines municipales. Le président des parlementaires locaux, le centriste Mohamed Hamdaoui, s'oppose à cette reconnaissance.

Lukas Müller ne répond pas, mais son postulat est bien là. L’unique élu de l’Union démocratique fédérale (UDF) au Conseil de ville de Bienne, le parlement du chef-lieu seelandais, veut «autoriser explicitement les burkinis dans les piscines biennoises». Emanant du représentant d’un parti conservateur réputé anti-islam, la proposition, qui sera débattue aux alentours du 20 février, a de quoi surprendre. Peu s’expliquent sa démarche.

L’élu centriste et président du Conseil de ville Mohamed Hamdaoui ne la comprend pas très bien non plus. Mais ce défenseur de la laïcité et opposant à l’islamisme sait une chose, c’est qu’il ne faut pas approuver le postulat. Or le Conseil municipal, avec à sa tête la maire Glenda Gonzalez Bassi, reprenant l’avis de son prédécesseur Erich Fehr, propose aux conseillers de ville de l’adopter puis de le radier dans la seconde.

Mais pourquoi adopter un postulat si c'est pour le radier aussitôt? Les explications du secrétaire général de la municipalité seelandaise, Gérard Wettstein, joint par watson:

«Il n'est pas gênant d'approuver un postulat qui dit ce que préconise déjà le règlement. L'adoption de ce postulat ne changera rien dans les faits»

Vraiment? Si les personnes qui le souhaitent peuvent déjà se baigner en maillot de bain quasi intégral dans les bassins gérés par la Ville de Bienne, elles ne peuvent pas revêtir un burkini stricto sensu. Le règlement des piscines municipales fait un distinguo entre la tenue «combinaison de bain + bonnet» et le burkini proprement dit, avec capuche reliée au maillot intégral. Invoquant des raisons de sécurité, le règlement des piscines n’autorise pas le burkini en tant que tel. Il faut croire que pour le Conseil municipal, la combinaison de bain et le bonnet tiennent lieu de burkini, comme s'il valait mieux un faux-semblant qu'une ambiguïté levée.

Visuel extrait du règlement des piscines biennoises Un burkini à gauche, une combinaison à droite: le capuche est interdite, au contraire du bonnet de bain.

«D’une débilité profonde»

Mohamed Hamdaoui recommande le rejet du postulat, qu’il juge «d’une débilité profonde», dit-il à watson.

«Le risque, c’est qu’en adoptant le postulat dans les termes où il est formulé, le Conseil de ville fasse entrer le mot burkini dans la littérature officielle biennoise comme le loup dans la bergerie.» Mohamed Hamdaoui

Le président du Conseil de ville ne veut pas faire «ce cadeau aux islamistes», lui qui s’est opposé à l’événement musulman controversé qui devait se tenir le 1er février au Palais des congrès biennois et qui a été annulé pour des «raisons de sécurité», dont on ne connaît pas le détail. «Le mieux serait que l'auteur du postulat retire son texte», estime Mohamed Hamdaoui.

La présidente du groupe socialiste au Conseil de ville, Joseline Stolz, une ancienne directrice d'école, s’apprêtait à suivre la recommandation du Conseil municipal concernant le postulat en question, sachant qu’un quasi-burkini est autorisé dans les bassins municipaux. Mais elle se demande à présent aussi s’il est bien judicieux d’avaliser, par un vote, un terme ayant «une dimension religieuse».

«On pourrait requalifier le postulat, le mot burkini étant remplacé par celui de combinaison, par exemple» Joseline Stolz

Pascal Bord, président du groupe Parti radical romand (l’équivalent biennois du PLR), administrateur de la paroisse catholique de Bienne dans sa vie professionnelle, ne souhaite pas que «le mot burkini entre explicitement dans les textes officiels biennois».

«Nous vivons dans une laïcité de fait, il ne me paraît pas opportun de faire entrer de la religiosité dans les activités humaines qui n’ont pas de rapport avec la religion.» Pascal Bord

Pascal Bord s'étonne que «ces propositions de nature religieuse, mettant à mal l'égalité entre les hommes et les femmes, trouvent généralement des défenseurs dans les partis de gauche».

De son côté, la municipalité se justifie en arguant du fait que le postulat sera caduc sitôt adopté, si l’on comprend bien. Craint-elle d'avoir à s'opposer au mot «burkini» et à la chose?