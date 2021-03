Marco Walker, entraîneur sur la short list

Suisse

Marco Walker, grand vainqueur de la short list

Le Soleurois est le nouvel entraîneur du FC Sion. Sa particularité? Coacher en cuissettes, même en hiver. Et ce n'est pas une faute de goût, selon une spécialiste de la mode.

«C’est un bel homme!» tranche d'entrée Emmanuelle Chaussinand, conseillère en image et styliste sédunoise. «Il a de beaux yeux et un bon look, il me fait penser à Alain Delon.» De son propre aveu, la Valaisanne n'est pas une grande fan de football. Mais si elle se décide à aller à Tourbillon voir un match quand les stades seront rouverts au public, elle y verra Marco Walker.

Le Soleurois est le nouvel entraîneur du FC Sion depuis mardi. Il succède à Fabio Grosso, limogé il y a dix jours. Il vivra sa première expérience comme coach principal sur un banc professionnel. Mais l'ancien entraîneur-assistant du FC Bâle a une particularité encore plus singulière: il dirige ses équipes en short, été comme hiver. Comme par exemple en février 2011 à Moscou durant un match d'Europa League, avec des températures négatives.

Mais d'où vient cette étrange habitude?

«Déjà comme joueur, je n'appréciais guère de porter des pantalons. Quand Thorsten Fink est arrivé au FC Bâle en 2009, je me suis pour la première fois assis sur le banc en shorts. En quatre saisons, nous avons remporté quatre titres de champion. Avec un tel bilan, il est normal qu'un brin de superstition s'instaure»

Là où certains voient une faute de goût pour un entraîneur de ce niveau, Emmanuelle Chaussinand rectifie: «Il a de belles jambes. Et on peut avoir la classe en portant un short.» Mais la spécialiste de mode pose une condition, et pas des moindres. «Le choix des couleurs est très important. Avec un teint comme celui de Marco Walker et des cheveux gris, il faut privilégier quelque chose de sobre, des couleurs froides. Par exemple un bleu marine.»

Problème: ce n'est pas vraiment les couleurs du club valaisan, où le rouge prédomine. Emmanuelle Chaussinand est catégorique:

«Les couleurs du FC Sion ne vont pas du tout avec son teint. Il devrait changer de club!»

Pour la styliste basée à Sion, les nouveaux équipements militaires des pensionnaires de Tourbillon s'accordent encore moins bien que ceux rouge et blanc avec la «typologie » (teint, cheveux et yeux) du technicien soleurois. A qui le gris et le blanc siéent davantage, selon la spécialiste.

Un autre paramètre dont il faut tenir compte dans le choix des vêtements pour un entraîneur: la morphologie. Emmanuelle Chaussinand a là encore quelques conseils à prodiguer. «Marco Walker est baraque. Alors quand il met une grosse veste, il y a un déséquilibre entre le haut et le bas de son corps. Parce que ses jambes dénudées sont assez fines. Un pantalon de jogging, par exemple, rééquilibrerait le tout.»

Attention à la cohérence

Avant l'arrivée de Walker sur le banc, le président du FC Sion Christian Constantin a lui-même coaché l'équipe lors des deux derniers matchs. Comme pour son nouvel entraîneur, ses vêtements ont attiré les yeux. Le boss de Tourbillon a arboré à chaque fois un manteau jaune tirant sur le beige.

«Un choix de couleur judicieux avec son teint» approuve Emmanuelle Chaussinand. La Sédunoise voit toutefois un bémol: «Cette teinte dépareille trop avec les maillots rouge de l'équipe.» Surtout, la conseillère en image met en garde:

«Christian Constantin et Marco Walker ne pourront pas partager le banc avec des styles vestimentaires si différents. Dans une équipe, il faut une cohérence»

De quoi contenir les envies du président valaisan de venir épauler son nouveau technicien si les choses se passent mal? Quoi qu'il en soit, Christian Constantin nous a assuré qu'il n'impose pas de dress code à ses entraîneurs sur le banc. Marco Walker aura donc le droit de porter son short fétiche s'il le désire.

On met notre main à couper qu'il aurait même l'autorisation de tenter la combo claquettes-chaussettes si elle permet au FC Sion, actuel avant-dernier de Super League et barragiste, de se sortir de cette situation délicate. Mais avant de penser mode, le Soleurois devra imposer un style – de jeu – à sa troupe, en tenue de camouflage ou non.

Marco Walker avant le FC Sion Marco Walker a été international suisse entre 1995 et 1997 (dix sélections). Il a porté les maillots, entre autres, de Saint-Gall, Bâle, Lugano et Aarau. L'ancien défenseur a été entraîneur-assistant au FC Bâle jusqu'en 2018. Il entraînait Naters (première ligue) avant de rejoindre le FC Sion.