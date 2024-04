Train, internet, streaming? Voici les abonnements les plus répandus en Suisse. Image: Shutterstock/Keystone

Quels abonnements ont le plus de succès en Suisse?

Ils règlent chaque aspect de notre vie. Mais quels sont les plus répandus? Une enquête a classé les abonnements les plus populaires auprès de la population suisse.

Impossible d'y échapper: que ce soit pour passer un appel téléphonique, envoyer un mail, prendre le bus ou mater une série, il n'y a souvent pas de choix. Il faut avoir un abonnement. Un type de service qui se généralise – pensons par exemple au streaming – et qui se retrouve dans (presque) chaque aspect de notre vie quotidienne.

Sans surprise, les abonnements mobiles et Internet sont les plus utilisés en Suisse. Avec une couverture de plus de 96% des ménages, ils touchent la presque totalité de la population, révèle une enquête réalisée par Marketagent et Comparis, diffusée ce jeudi.

L'âge n'y est pour rien: même parmi les retraités, 92,9% sont titulaires d’un abonnement de téléphonie mobile.

Les choses se font plus intéressantes lorsqu'on s'éloigne du sommet du classement. On découvre notamment qu'il y a plus d'Helvètes détenant un abonnement de télévision que de transports publics. L'écart est assez net: 80 contre 69% du total.

Avec 71,9%, les abonnements aux transports publics sont nettement plus populaires en Suisse alémanique qu’en Suisse romande (61,4%). En termes d'âge, ce sont surtout les jeunes qui plébiscitent cette offre: plus de huit personnes sur dix y ont recours chez les moins de 30 ans.

Streaming et fitness

Autre observation: Netflix semble plus populaire que Spotify – seuls 54% des sondés ont un abonnement de streaming musical, alors que 62% d'entre eux payent pour regarder films et séries en ligne.

En revanche, seulement 33,5% des personnes interrogées possèdent un abonnement de sport. Cela inclut les clubs de fitness et de football, ainsi que les cours de yoga. «Les Suisses, un peuple de paresseux? En ce qui concerne l’utilisation des abonnements, il semblerait que oui», fustige Comparis.

Le comparateur en ligne enfonce le clou: «Toutes générations confondues, et jusqu’à l’âge de la retraite, les abonnements de streaming sont nettement plus répandus que les abonnements de sport», indique-t-il. Avant de nuancer:

«Les abonnements de streaming font partie intégrante du style de vie pour un nombre de personnes de plus en plus important, tandis que la pratique d’une activité sportive ne nécessite pas un abonnement payant» Cornelia Eck, directrice générale de Marketagent.com Schweiz

On peut pousser un soupir de soulagement. Notre honneur est sauf, ainsi que notre intégrité physique. (asi)

