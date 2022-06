La Pride 2021 à Genève, ça ressemblait à ça. keystone

Ce week-end, la Pride romande se pose à Bulle

Longtemps organisée dans les grands centres urbains de Romandie, la Marche des fiertés aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 juin à Bulle. Le but? Partir à la rencontre d'autres publics.

C'est une première en Romandie: de vendredi à dimanche, la pride aura lieu à Bulle et non pas dans une grande ville! Pourquoi?

«Pour cette édition, nous souhaitions aller à la rencontre de personnes qui ne vivent pas dans les grands centres urbains, mais qui restent concernées par les questions LGBTQIX+» raconte Pascal Villa Vieille, responsable presse et partenariats.

Ces dernières années, en effet, les Prides ont eu lieu à Fribourg (2013 et 2016), à Lugano (2018) ou encore à Genève (2019 et 2021). «Nous avons hâte de voir la manière dont les gens vont réagir, se réjouit Pascal Villa Vieille, responsable presse et partenariats. En tout cas, la ville de Bulle nous a pour l’heure déjà réservé un magnifique accueil».

Avec comme slogan Parlons-nous, la Bulle Pride 2022 souhaite ouvrir et renouer le dialogue entre les communautés. «Nous voulons nous adresser à toutes les générations, revenir sur les fondamentaux des questions LGBTQIX+, faire de la prévention et ouvrir le débat, notamment autour de la transidentité», conclut-il.



Le programme du week-end? Présenté en vidéo sur Instagram, il s'annonce plutôt cool: le duo électro-pop Baron.e ou les DJs Sébastien Bosco et Chris Power seront réunis sur la scène du Village. Trois lieux emblématiques de la Ville de Bulle, Ebullition, L’Après et Globull accueilleront tous ceux qui veulent danser jusqu’au bout de la nuit. Et pour clore le week-end, les plus téméraires pourront profiter d'un brunch gruyérien le dimanche 26 juin.

Retrouvez ici le programme complet et rendez-vous dès vendredi dans les rues de Bulle!