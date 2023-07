Risque de canicule sur l'arc lémanique, en plaine, dans la vallée du Rhône, ainsi qu'au Tessin Image: MétéoSuisse

Ça va cogner ce week-end en Suisse romande

Il va faire chaud ce week-end, très chaud. Avec un danger de 3 sur 5, MétéoSuisse alerte sur un risque de canicule ces prochains jours: prévisions et conseils à l'approche du week-end.

Certains se sont plaints des orages, certains voulaient du chaud, aller au lac, faire un barbecue, prendre le soleil, ils seront servis niveau chaleur: Ce sera une première pour cet été, MétéoSuisse a diffusé un préavis de canicule, avec un danger marqué en plaine.

«Le temps sera ensoleillé et très chaud. Des orages isolés ne sont pas exclus» MétéoSuisse

Avec déjà 32°C annoncés aujourd'hui à Sion, puis jusqu'à 35°C samedi et dimanche dans plusieurs cantons Romands, le week-end s'annonce particulièrement chaud. Les températures maximales attendues seront entre 32 et 35°C et les minimales nocturnes comprises en 18 et 21°C.

Où fera-t-il le plus chaud?

35°C à Sion et Genève

34°C à Martigny

33°C à Yverdon-les Bains, Payerne, Nyon ou Aigle

32°C à Neuchâtel, Montreux, Moudon, Porrentruy et Lausanne

31°C à Fribourg

Incendies et feux de forêts

Au-delà de la chaleur qui pourra ravir ceux d'entre vous qui prévoient de se prélasser au bord de l'eau, un «danger marqué (3/5)» d'incendie de forêt pour plusieurs régions a été annoncé et même un «fort danger (4/5)» d'incendie de forêt en Valais, dans la vallée du Rhône .

Que faire en cas de canicule?

Protégez-vous des rayons du soleil (ombre, habits, couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire, etc.)

(ombre, habits, couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire, etc.) Évitez les efforts physiques

Buvez régulièrement et suffisamment: 1,5 litre par jour au moins (de préférence des boissons non sucrées)

1,5 litre par jour au moins (de préférence des boissons non sucrées) Rafraichissez votre logement et restez vous-même au frais. Aérez bien les bâtiments surtout pendant la nuit

et restez vous-même au frais. Aérez bien les bâtiments surtout pendant la nuit Ne consommez pas d’alcool

Compensez la perte de sel pendant ou après les activités sportives

pendant ou après les activités sportives Adoptez une alimentation à base de produits frais

Prenez contact avec son entourage (voisinage compris) qui rentre dans la catégorie à risque (mettre l’accent sur les personnes âgées seules , atteintes de maladies chroniques) et s’assurer qu’elles se portent bien et qu’elles suivent (qu’elles sont dans la capacité de suivre) les recommandations existantes

(voisinage compris) qui rentre dans la catégorie à risque (mettre l’accent sur les , atteintes de maladies chroniques) et s’assurer qu’elles se portent bien et qu’elles suivent (qu’elles sont dans la capacité de suivre) les recommandations existantes Ne laissez pas de personnes ou d’animaux dans un véhicule

Fortes chaleurs: certains symptômes doivent vous alerter

Les vertiges,

Les céphalées (maux de tête),

La fatigue,

Les nausées et les vomissements.

La tolérance individuelle à la chaleur dépend entre autres de l’état de santé du moment. Par exemple, les personnes atteintes d'un refroidissement ou souffrant de maladies chroniques supportent nettement moins bien la chaleur. De manière générale, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les malades sont plus sensibles aux effets des températures élevées. Météosuisse

Et pour la suite?

Le thermomètre devrait se maintenir bien haut lundi et mardi:

«En général lundi et mardi seront ensoleillés et très chauds, des orages isolés pas exclus en seconde partie de journée. Maximum autour de 34°C» MétéoSuisse

Puis la température baissera quelque peu en milieu de semaine, mais toujours en «mode estival» et se stabilisera autour des 28°C, quelques orages sont au programme.

