Des barrages mobiles à Aigle et à Vallorbe et la Vièze menace

A Aigle (VD), la Grande-Eau a été protégée par des barrages mobiles. Keystone

Les rivières menacent de déborder dans le Chablais

Les fortes pluies ont obligé les autorités à poser des barrages mobiles par mesure de précaution. Aucune route n'a été fermée jusqu'ici.

Plus de «Suisse»

Dans le canton de Vaud, quelque 120 mètres de barrages mobiles ont été installés le long des rivières la Grande-Eau à Aigle et de l'Orbe à Vallorbe à la suite des fortes pluies. Les sapeurs-pompiers, la Protection civile et les polices du canton sont à pied d'œuvre avec déjà une dizaine d'interventions.

Le pic de montée des eaux pour les rivières est prévu dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué à Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, chef de la communication de l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Une vigilance particulière est portée dans la Riviera, le Chablais, le Pays-d'Enhaut, la Vallée de Joux et Orbe-Vallorbe, selon lui.

«Aucune route n'a été fermée jusqu'ici. Il y a surtout eu quelques chutes d'arbres ou de branches» Jean-Christophe Sauterel

Coordination centralisée mise sur pied

Les sapeurs-pompiers et la Protection civile (PCi) sont actuellement occupés dans ces différentes régions afin de mettre en place des mesures préventives pour lutter contre les débordements des cours d'eau et traiter les inondations en cours, dont les barrages mobiles. Les autorités annoncent quelque 75 personnes actuellement engagées.

La situation est tendue également du côté de Monthey. La Vièze menace de déborder et les habitants des alentours sont sommés de ne pas se promener sur les quais. Le Nouvelliste souligne que, pour l'heure, aucune évacuation n'est envisagée.

Face aux «importantes précipitations» de ces derniers jours dans le canton, une coordination conduite par l'EMCC réunissant les différents services, via le groupe événement environnemental (GEE), a été mise en place afin de garantir un suivi continu de la situation.

Une alerte à la prudence est aussi adressée à la population. Il est recommandé de se tenir éloigné des cours d'eau, ruisseaux, bords de lacs et versants raides, d'éviter les promenades en forêt et de se conformer aux ordres et restrictions des autorités locales. (ats/svp)