CFF: trafic interrompu dans les deux sens entre Lausanne et Genève

Jusqu'à au moins 18 heures, aucun train ne circule entre les deux villes.

Tous les trains entre Genève et Lausanne ont été supprimés depuis environ 17 heures, selon 20 Minutes. Une interruption de la circulation entre Morges et Morges-St-Jean en est la cause, d'après les CFF, qui précisent à nos collègues que la situation ne devrait pas être rétablie avant 18 heures.