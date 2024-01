Trou sous la voie: le LEB circule à nouveau

Panne: et si le trou avait rendu les CFF plus humains?

Les trains devaient recommencer à circuler selon la cadence normale. «Il faut s'attendre à quelques retards, car nous n'utiliserons qu'une seule voie dans le secteur concerné», a précisé le porte-parole. Les causes de l'incident restent inconnues.

«Nous avons effectué une fouille aux abords du trou. On a pu s'assurer que le terrain est suffisamment stable pour reboucher la cavité et remettre les installations ferroviaires en route»

Le trou d'environ 40 centimètres de diamètre et 1,5 mètre de profondeur a été découvert lors du démarrage du service tôt mercredi matin. Par mesure de sécurité, la compagnie a alors décidé de suspendre la circulation des trains sur ce secteur, mettant en place des bus de substitution pour les voyageurs.

La circulation du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) a été suspendue tôt mercredi matin entre Lausanne-Chauderon et Cheseaux, en raison de la découverte d'un trou près des voies à Romanel. Après analyse, la cavité a été comblée, permettant une reprise du trafic vers 16h00.

Les températures vont grimper en Suisse

Après quelques jours marqués par des températures glaciales, les valeurs vont nettement augmenter ces prochains jours en Suisse romande. Le changement de régime sera bien perceptible, selon MétéoSuisse.

Traditionnellement, la fin du mois de janvier devrait être la partie la plus froide de l'année, et les températures glaciales récemment enregistrées en Suisse parlaient plutôt en faveur de cette thèse. La situation va pourtant changer: ces prochains jours, le pays va bénéficier d'une hausse «sensible» des températures, affirme MétéoSuisse sur son blog. Ce sera le cas ce mercredi et, surtout, ce jeudi.