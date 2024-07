Alarme levée en Valais, mais situation toujours difficile

Si la décrue des cours d'eau se poursuit, la «situation particulière» est maintenue. La circulation sur l'A9 entre Sierre et Sion sera rétablie cet après-midi.

La décrue des cours d'eau se poursuivait lundi matin en Valais, aussi bien pour le Rhône que pour les rivières latérales. L’organe cantonal de conduite (OCC) a levé l’alarme, mais la vigilance restait de mise, tandis que d'importants travaux étaient engagés.

L'Etat du Valais, après les violentes intempéries du week-end, a annoncé:

«La situation est cours de stabilisation et aucune précipitation significative n’est attendue ces prochains jours»

Si l'état d'alarme est levé, le gouvernement a décidé de maintenir la «situation particulière» qui permet de concentrer et de coordonner plusieurs moyens d’intervention en plus des moyens ordinaires.

Pour les prochains jours, les autorités invitent à «éviter de s’approcher du lit des cours d’eau car les crues ont fragilisé les berges». Elles recommandent aussi la prudence lors de randonnées. Les chemins ont pu être localement endommagés et le terrain peut se montrer instable.

Des débits énormes

Le pic de la crue du Rhône a été atteint dans la nuit de samedi à dimanche dans le Haut-Valais et en début d’après-midi dans le Bas-Valais. Le débit du fleuve est monté jusqu'à 921 m3 par seconde à Sion dimanche à 8h00 et 1197 m3 par seconde à 14h à la porte du Scex, indique le canton. Il s’agit de niveaux semblables, voire légèrement supérieurs à ceux de la crue de 2000.

Les cours d'eau les plus concernés par les crues sont ceux des vallées de la rive gauche du Rhône. Les régions du Saastal, du Mattertal et de la Vallée de Conches ont aussi été particulièrement touchées. Le Rhône a également débordé en différents endroits, notamment entre Rarogne et Gampel ou encore à Chippis et à Sierre.

- La ligne CFF Zermatt-Viège avec Sierre en aval. Vidéo: watson

Des moyens très importants

Environ 700 pompiers, issus de plus de 35 corps différents, sont engagés sur le terrain ainsi que plus de 250 astreints à la protection civile et plus d’une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité, auxquelles s’ajoutent les services communaux et l'aide d'entreprises.

Une personne a perdu la vie à Saas Grund et une autre était toujours portée disparue lundi dans le Binntal. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées dans le canton, qui a obtenu le soutien de l'armée avec le déploiement de quelque 50 secouristes lundi dans la région de Sierre. Dans un premier temps, ils doivent effectuer de pompage, puis des déblaiements.

- Intervention d'Air-Glaciers en Valais le 30 juin 2024 Vidéo: Air-Galciers

L’axe du Simplon est toujours fermé à la circulation, une réouverture au trafic étant envisagée pour la fin de la semaine. Le réseau routier cantonal «revient progressivement à la normale», tandis que l'A9 sera entièrement remise en service mardi à la mi-journée, à l’exception de la sortie ouest de Sierre. La circulation sur l’A9 entre Sierre et Sion sera rouverte dans les deux sens lundi à 16h00. (mat/ats)