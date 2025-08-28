La police lausannoise interpelle un jeune «perturbé» avec un couteau

Mercredi soir, dans un quartier animé de Lausanne, la police municipale a interpellé un jeune en possession d'un couteau. Un habitant rapporte un témoignage.

La présence d’un jeune homme en possession d’un couteau a nécessité l’intervention de «trois patrouilles de la Police municipale de Lausanne, dont une du Groupe d’intervention, ainsi que d’une ambulance», mercredi soir à Lausanne, indique le porte-parole de la Police municipale lausannoise, Michel Gandillon, joint par watson à la suite d’un signalement effectué par un habitant à notre rédaction.

Le porte-parole précise les causes et circonstances de l’intervention policière, dans le quartier animé de Chauderon. «Mercredi 27 août 2025, à 21h00, la Centrale vaudoise de police était informée qu’un individu se trouvait en possession d’un couteau devant une entrée d’immeuble au chemin de Boston à Lausanne.»

Une brève vidéo de son évacuation Vidéo: watson

Le porte-parole poursuit:

«Rapidement sur place, les policiers ont constaté qu’un jeune, perturbé, s’était retranché dans les caves, avec un couteau. Ce dernier, qui avait chuté avant l’intervention de la police dans les caves, était blessé à la tête. Il a pu être interpellé sans heurts, puis a été pris en charge par une ambulance et conduit en milieu hospitalier. Ses jours ne sont pas en danger.» Michel Gandillon, porte-parole de la Police municipale de Lausanne

«Aucune notion de menace»

Michel Gandillon précise qu’«une voiture stationnée chemin de Boston a été légèrement endommagée (une griffure sur le pare-brise) et que le propriétaire se réserve le droit de déposer une plainte pénale».

«Aucune notion de menace» n’a été constatée par les policiers lors de leur intervention, selon le porte-parole.

Ce n'est pas tout à fait ce que dit un habitant du chemin de Boston, qui fait part à watson du témoignage que lui aurait livré une «amie», qui «se remet de ses émotions» et qui «ne souhaite parler ni à la presse, ni à la police». Lui-même n’était pas présent sur les lieux au moment des faits.

«Elle s'est sentie menacée»

D’après cette amie, le jeune homme, décrit comme «de couleur» et «mineur», tenait un «couteau de cuisine» et proférait des «propos incohérents». L’amie en question se serait sentie «personnellement menacée» par le jeune homme, ne constatant qu’après coup qu’il tenait un couteau.

Notre interlocuteur donne les raisons pour lesquels il tient à relater ce «témoignage». «Le chemin de Boston où j’habite connaît beaucoup de passage, de jour comme de nuit.»

«J’estime que nous devons être informés des risques que nous courons peut-être pour notre sécurité» Un habitant du Chemin de Boston

«Je ne tiens pas à accabler ce jeune homme»

Il ajoute:

«Je ne tiens en aucun cas à accabler le jeune homme qui tenait un couteau, ni à stigmatiser son origine. Comme mon amie et selon le récit qu’elle m’a fait de ce moment pénible, je compatis plutôt à son état visiblement de détresse. Il n’empêche qu’il en va aussi de notre sécurité.» Michel Gandillon, porte-parole de la Police municipale de Lausanne

Il n’y a apparemment aucun lien entre les faits survenus mercredi soir Chemin de Boston et les émeutes qui se sont produites dimanche et lundi suite à la mort du jeune Marvin.