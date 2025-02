On a visité le «Lego» à un milliard de Swiss

Ce qui est sûr, c'est que plus la livraison prend du temps, plus la commande sera avantageuse pour Swiss, car les retards entraînent des réductions tarifaires.

Le nouvel appareil devrait accueillir ses premiers passagers «cet été». Mais quand exactement? Pas clair. Les autres A350 suivront «progressivement». A quel rythme? Pas clair non plus.

Vient ensuite l’installation des ailes, du câblage, du train d’atterrissage, du système de ventilation, ainsi que des sièges, habillés de tissu du fabricant suisse Lantal. Pour finir, on installe les compartiments à bagages, les écrans de divertissement et de nombreux autres équipements:

Une fois sur place, ces éléments suivent un processus méticuleux. D’abord, le nez de l'aéronef est assemblé au fuselage central et arrière – une tâche réalisée entièrement à la main, sans l’aide de robots, comme le précise Louis-Ponthus Rochot, cadre chez Airbus. Des milliers de rivets et de vis sont utilisés. A ce stade, l’appareil dépourvu d’ailes et d’équipements intérieurs est surnommé «le cigare» par les techniciens.

L'enthousiasme est palpable lors de notre visite de l’usine Airbus. Selon le constructeur, le nouvel A350 émet 25% de CO2 en moins que ses prédécesseurs et est deux fois moins bruyant. Un atout pour Swiss, engagée dans des objectifs de durabilité, mais aussi une réponse aux pressions réglementaires croissantes sur le secteur aérien. Car même si le débat sur le dérèglement climatique semble s’être atténué, les compagnies aériennes doivent composer avec des taxes et des réglementations de plus en plus contraignantes, notamment en matière de bruit et d’émissions polluantes.

Toulouse est bien plus qu’une ville pittoresque du sud de la France. C’est ici que se trouve le siège du géant aéronautique européen Airbus , qui y exploite son plus grand site de production. Une usine si vaste que les mastodontes de métal qui en sortent paraissent minuscules. Pour parcourir cet espace de plusieurs hectares, les 23 000 employés se déplacent à l’aide de petites voitures électriques.

Ils ont enquêté 13 ans sur les souffleuses: voici ce qu’ils ont trouvé

La station de recherche Agroscope a étudié si les souffleurs de foin, de plus en plus utilisés dans l'agriculture, causent des dommages à la végétation. Et le résultat est surprenant.

Les souffleurs de feuilles et de foin sont pour beaucoup une source d'irritation. Avec un niveau sonore de plus de 100 décibels, ils sont aussi bruyants qu'un marteau-piqueur et émettent des gaz d'échappement nocifs. Les feuilles et les branches soufflées à une vitesse pouvant atteindre 220 km/h ne se décomposent plus sur le sol, ce qui empêche la formation d'humus et de nutriments. Les petits animaux vivant au sol, tels que les vers, les insectes, les araignées et les petits mammifères, perdent leur nourriture et leur habitat, et le sol est privé de sa couche supérieure qui le protège du dessèchement et du froid.