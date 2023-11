Keystone

Sunrise pourrait licencier 180 personnes

Près de 200 personnes pourraient bientôt perdre leur emploi chez Sunrise. La direction le justifie lundi par une restructuration de l'entreprise.

Plus de «Suisse»

L'opérateur de télécommunications Sunrise veut «alléger la structure de l'entreprise et réduire les coûts». L'entreprise évalue donc la suppression de 200 postes au premier trimestre, ce qui pourrait conduire à environ 180 licenciements, a-t-elle indiqué lundi.

L’objectif est de «simplifier davantage les structures de l’entreprise dans leur ensemble», écrit l'opérateur dans un communiqué. Cela concerne un grand nombre de postes de direction et de fonctions sans contact direct avec la clientèle dans tous les domaines.

Les Sunrise Shops pas touchés

Les Sunrise Shops et le service client en contact direct avec la clientèle ne seront pas touchés par ces suppressions de postes, assure Sunrise.

La procédure de consultation a été lancée. Les licenciements, prévus entre janvier et mars 2024 au plus tard, seront étudiés avec la représentation du personnel et le syndicat syndicom. (asi)