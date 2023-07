Voici la marque de smartphones préférée des Suisses

Quels sont les fabricants des smartphones les plus vendus en Suisse? Selon une récente étude, les préférences varient notamment en fonction des générations.

La téléphonie est parmi les secteurs les plus disputés entre les constructeurs. Mais en Suisse, une marque se démarque largement. Une enquête de Moneyland a révélé mercredi 19 juillet le fabricant de smartphones le plus populaire dans le pays. Selon le comparateur en ligne, près de la moitié des personnes interrogées encensent les modèles d'Apple.

C'est plus précisément 46% des Suisses interrogées qui affirment utiliser un iPhone. Les modèles Samsung représentent quant à eux 40% des préférences. Loin derrière ces deux géants de la téléphonie, on retrouve des fabricants tels que Huawei (8%), Xiaomi (6%) et Nokia (3%). A noter que certains Suisses utilisent plus d'un téléphone.

A chaque génération sa préférence

Toujours selon Moneyland, la tranche d'âge la plus séduite par les appareils Apple se trouve entre 18 et 25 ans. 66% d'entre eux ont en effet déclaré utiliser un iPhone. Moins d'un tiers ont annoncé préférer la marque Samsung. Cette dernière se rapproche cependant d'Apple dans le groupe des 26 à 49 ans. C'est chez les 50-74 ans que le constructeur sud-coréen devance Apple. Les utilisateurs de la marque à la pomme sont ceux qui se disent les plus satisfaits de leurs appareils.

L'importante place accordée à Apple et à Samsung dans le classement, malgré le coût élevé de leurs appareils, s'explique. Du point de vue du comparateur en ligne, il s'agit surtout d'une question de pouvoir d'achat, lequel s'avère élevé au sein de la population helvétique. Pour cette enquête, Moneyland a interrogé 1500 Suisses. (mndl/sda)