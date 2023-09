On a testé le Fairphone 5 et voici ce qu'il s'est passé

L'UDC fait une campagne trash: faut-il en parler?

Jamais campagne électorale de l'UDC n'avait frappé aussi fort et désigné aussi durement les «coupables» habituels: des étrangers. En parler, est-ce participer au buzz? N'en rien dire, est-ce fuir la bataille idéologique? Le parti envoie un message clair en s'affichant ces jours-ci en compagnie du collectif féministe identitaire Némésis. Question subsidiaire: l'UDC est-elle d'extrême droite?

Premier parti de Suisse, occupant plus du quart des sièges au Conseil national, donnée en hausse dans les sondages, l’UDC est-elle un parti dont on a honte? Est-elle cette extrême droite qu’on se garde bien de nommer ainsi, y compris dans la presse, quand on n’hésite pas à le faire pour l’AfD en Allemagne, le Rassemblement national en France ou Fratelli d’Italia en Italie? Pourquoi cette gêne?