Vous êtes abonnés chez Salt TV? Votre vie va changer et voici pourquoi

En début d'année, nous apprenions que les options télévision «replay» et «avance rapide» pourraient devenir payantes. Et bien, c'est chose faite.

Les recettes publicitaires des chaînes étant en constante baisse, les distributeurs de contenus TV se sont vus dans l'obligation de revoir leurs offres. En effet, par une lettre envoyée cette semaine à ses clients, Salt TV a annoncé devoir réadapter son offre replay.

Dès le 1er mai, la durée du replay sera réduite à 30 heures – contre 7 jours jusqu'à maintenant – et il ne sera plus possible d'utiliser la fonction d'avance rapide.

Plus question de voir – ou revoir – ses émissions préférées manquées, ou encore de passer les publicités bien trop nombreuses de Koh-Lanta.

Un changement conséquent qui engendrera certainement son lot de clients mécontents. Et pour cause, Salt TV propose de garder l'option tant convoitée pour 3,95 francs en plus par mois. Ce dernier avait, en outre, assuré une hausse des prix «inévitable», en février dernier.

Ce dernier ne sera toutefois pas le seul distributeur de contenus TV concerné. Swisscom ou Sunrise UPC devraient, sans doute, annoncer prochainement ce changement. (sia)