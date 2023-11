Une redevance à 300 francs ne ferait pas trop mal à la SSR, selon ces calculs

Ce canton est le plus nul de Romandie en anglais

Traduit et adapté par Nicolas Varin

Le département maintient donc ses sombres prévisions. On ne sait cependant pas exactement sur quelle base ce chiffre est calculé. En effet, l'augmentation des ménages sur laquelle compte l'Office fédéral de la statistique permet de dédramatiser la situation pour la SSR, que la redevance soit de 335 ou de 300 francs.

Pourquoi le conseiller fédéral Rösti choisit-il de dramatiser les répercussions d'une réduction des frais bien au-delà de ce que la croissance des ménages en Suisse pourrait laisser présager? Selon les dires de la porte-parole du Département, Franziska Ingold, qui se base sur des simulations des redevances ménagères, en prenant en compte la croissance des foyers et une réduction des réserves d'ici 2029, une disparité de 156 millions de francs suisses est à anticiper.

85 millions correspondent à 5,5% du budget actuel de la SSR. Réaliser une économie de 5,5% sur une période de six ans n'est pas un objectif particulièrement difficile à atteindre . La SSR souligne que le recul attendu des recettes publicitaires entraînera de nouvelles pertes.

Dans ces trois scénarios, la perte de recettes est beaucoup plus faible que ce qu'indique le conseiller fédéral Rösti. Le pronostic moyen est cependant le plus probable: avec 4,174 millions de foyers, le manque à gagner pour la SSR serait de 85 millions de francs, soit la moitié du chiffre avancé par le conseiller fédéral UDC.

Dans le cas d'une forte augmentation des ménages privés en Suisse, avec 4 262 000 de foyers, la perte pour la SSR serait encore beaucoup plus faible, soit d'environ 60 millions. En cas de croissance lente, l'Office fédéral de la statistique avance un chiffre à peine plus élevé que quatre millions de foyers. Ce qui représenterait 110 millions de francs en moins dans le pot de la redevance.

Selon le scénario de référence, en 2029, la Suisse comptera 4 174 000 de ménages. Ainsi, s'ils s'acquittent d'une taxe de 300 francs, la somme totale dans le pot commun des taxes diminuera d'environ 75 millions de francs. A cela s'ajouteraient les 10 millions que les entreprises paieraient en moins. Le résultat serait par conséquent une baisse de 85 millions de francs et non de 170, comme l'a déclaré le conseiller fédéral Rösti.

Mais comment le nombre de ménages va-t-il évoluer dans les années à venir? L'Office fédéral de la statistique (OFS) répond à cette question. En 2022, la Suisse comptait 3 960 432 ménages privés. Et pour l'année 2029, l'OFS a élaboré trois scénarios:

La baisse n'est donc prévue que dans six ans. Une circonstance qui influence les conséquences financières auxquelles la SSR doit s'attendre. En effet, le nombre de foyers augmente chaque année en Suisse. Il y a donc plus d'argent versé au titre de la redevance.

En effet, selon Albert Rösti, le manque à gagner pour le service public de radiodiffusion se chiffre à 170 millions de francs, dont 160 millions de moins pour la redevance sur les ménages et 10 millions de moins pour la redevance sur les entreprises. Les représentants des partis de gauche se sont déclarés préoccupés par la menace qui pèse sur le service public de la radio et de la télévision. La SSR elle-même a souligné que la réduction de son budget aurait «inévitablement des répercussions négatives sur le programme».

