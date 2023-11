La chronique de Yann Barthès en intégralité. Vidéo: instagram

La ferveur des Suisses pour Macron fait marrer Quotidien

Et Yann Barthès a (presque) raison.

On devait s'y attendre.

Depuis la Fête des vendanges de Neuchâtel, l'équipe de Yann Barthès a consacré trois chroniques à notre beau pays. Ne riez pas: c'est déjà plus que le nombre de visites officielles effectuées par les différents chefs d'Etat français ces vingt-cinq dernières années. Ce fut d'ailleurs précisément l'objectif de cette capsule, diffusée mercredi soir sur TMC, puisque le voyage en Suisse de leur président a titillé leur curiosité comme celle d'aucun autre média en France.

Quotidien se moque de la fête des Vendanges 👇

L'émission s'est d'abord concentrée sur notre excitation furieusement people à l'idée d'accueillir «Son Excellence Emmanuel Macron», comme l'a appelé un journaliste de la Première. «A juste titre», précisera Yann Barthès... avant de dévoiler des séquences tirées du 19:30 de mardi soir, exceptionnellement présenté par une journaliste à l'accent alémanique passablement prononcé. (Les salauds!)

Rassurez-vous, ensuite, Yann Barthès s'est contenté de viser juste. Comprenez: l'ego de notre petite nation qui rêve de voir un jour notre hautain voisin réaliser notre (réelle) importance. Un malaise finement percé par une chronique du Temps, dans laquelle Paul Ackermann constatait que «c’est peu dire que la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Suisse ne passionne pas les foules parisiennes». Pendant que les médias romands rivalisaient de créativité pour bombarder le lecteur d'informations sur cette rencontre, qui ne fut finalement «au sommet» que pour notre louable gloriole helvétique.

«Ils savent. Mesdames et Messieurs, ils savent qu'on s'en fout. Les Suisses savent qu'on s'en fout» Yann Barthès

Yann Barthès fournira ensuite une «preuve» de l'intérêt mollasson de la France pour ce voyage qu'il qualifiera de «fantôme», en fouinant dans l'agenda de l'Elysée à la date du 15 novembre 2023.

Car le résultat est cruel.

Avant Macron, il y a eu François Hollande il y a huit ans, Jacques Chirac dix-sept plus tôt et François Mitterrand en 1983. Avant lui? Le président Armand Fallières, en 1910. «Cinq président en deux siècles, c'est déjà pas mal», ironise alors Yann Barthès, avec une réelle tendresse pour notre pays qu'il peine à dissimuler.

Rien d'étonnant et, surtout, rien de grave. Le programme officiel de ces deux jours d'escapade n'augurait aucune tension géopolitique, décision majeure ou petite phrase polémique. Seule la promesse d'une manifestation anti-Macron a pu, du moins à un moment donné, réveiller la vigilance du président français, désormais habitué à la bruyante et violente présence de ses ennemis, où qu'il aille.

En réalité, cette discrète visite en terres helvétiques a permis au président de la République d'offrir ce qu'il sait faire de mieux: l'élégante fermeté. Avec pédagogie, nuance, habileté et charisme, il a su (et pu), dans le calme, réaffirmer le rôle capital de la Suisse dans l'Europe, clarifier la position de la France face au conflit au Proche-Orient et enterrer la hache de guéguerre entre nos deux pays.

Mercredi soir, en pleine conférence de presse, on a bien senti que les journalistes français s'étaient rués à Berne, non pas pour célébrer la franche amitié entre les deux beaux gosses, mais pour attraper un Macron (enfin) frais et dispo pour causer de «la réponse militaire d'Israël». Alors, certes, ça a pu heurter notre doux chauvinisme, mais la Suisse a bien déployé ses meilleures qualités, cette semaine.

Jeudi, dans l'enceinte de l'Unil, c'est un Manu généreux qui s'est livré à une salle gorgée d'étudiants, mais de loin pas acquise à sa cause. Pour dire, même Alain, pourtant le meilleur orateur de la Berne fédérale, a senti qu'il valait mieux, cette fois, s'en tenir au rôle d'hôte bienveillant.

Quotidien se fout de la visite de Macron en Suisse

Cette «visite fantôme» (parce qu'un peu chiante?) est une réussite.