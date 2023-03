Selon les premiers résultats de l'enquête, un membre de la famille, vraisemblablement le père, aurait tué sa famille avant de mettre le feu et de retourner l'arme contre lui. Image: watson / keystone

Témoignage watson

Incendie à Yverdon: «Mais comment peut-on tuer ses propres enfants?»

Le drame familial qui s'est joué à huis clos jeudi à Yverdon a fait cinq morts. Ce samedi, la police a indiqué avoir trouvé «des impacts consécutifs à des tirs» sur chacune des victimes. Elle privilégie désormais la piste du drame familiale. Un membre de la famille, vraisemblablement le père, aurait tué ses trois fillettes et sa compagne avant de mettre le feu et de retourner l'arme contre lui. Les habitants du quartier sont tristes et choqués.

Plus de «Suisse»

«Mais comment peut-on tuer ses propres enfants? C'est inconcevable...», nous lâche, abasourdie, une maman du quartier où s'est joué le drame familial. «Imaginez, quelqu'un décide de se lever au petit matin en catimini pour arroser toutes les pièces d'essence avant de prendre une arme et de tuer toute sa famille, puis de mettre le feu et de retourner l'arme contre lui...» Elle poursuit:

«C'est vraiment atroce, ça me glace le sang»

Cette habitante du quartier nous indique que la villa incendiée est l'ancienne maison d'un ex-commissaire de police d'Yverdon. «Plus personne n'aurait voulu y habiter après ce drame. Heureusement qu'elle est détruite aujourd'hui», souffle-t-elle, émue.

Un dénouement douloureux

Les révélations de la police sont sur toutes les lèvres. Il faut dire que depuis jeudi, le drame est de toutes les conversations. «Au moins, maintenant, on sait. Les rumeurs dans les bistrots d'Yverdon, ces derniers jours, étaient vraiment glauques. J'ai entendu quelqu'un dire, avant que la dernière fillette ne soit retrouvée vendredi matin, que c'était peut-être elle qui avait mis le feu et s'était enfuie...», ajoute une voisine, horrifiée.

Les pompiers ont âprement lutté contre les flammes. Les experts ont relevé la présence d’une grande quantité d’accélérant, potentiellement de l’essence, ce qui explique l’ampleur des dégâts dans le bâtiment. Image: watson

En passant devant le carrefour, de nombreuses personnes viennent déposer des fleurs, d'autres s'arrêtent en voiture en mettant leurs feux de panne. S'y croisent des Yverdonnois bouleversés et des amateurs de sensations venus prendre des photos et des vidéos. «C'est immonde de faire ça, c'est morbide!», crache un passant. Un autre nous fait part de son désarroi:

«Je suis tellement choqué, je ne les connaissais pas, mais un drame pareil, ça secoue toute la ville...»

Une femme qui habite dans le voisinage repense à ce que certains témoins indiquaient avoir entendu, tôt jeudi matin, avant l'arrivée des forces de l'ordre. «En fait, ça n'était peut-être pas des pétards ou des explosions, mais des coups de feu que les voisins ont entendu. J'ai du mal à croire que c'est arrivé là, à quelques dizaines de mètres de chez moi. C'est un quartier si tranquille d'habitude!»

Une autre habitante du quartier, la gorge nouée, murmure son incompréhension. «On pense toujours que ces drames familiaux n'ont lieu que dans les grandes villes ou les quartiers où règne la violence. Yverdon, c'est un peu une bulle, on vit dans une espèce de cocon où il ne se passe jamais rien de grave... Enfin, c'est ce qu'on croyait.»