«Sans la crise Covid, les infirmières seraient passées inaperçues»

«Il y a des choses qui vont prendre du temps. Se donner la possibilité de construire quelque chose de plus cohérent et de plus concret c'est plus important que d'être rapide dans l'applicabilité. C'était un argument pour le contre-projet qui était soi-disant plus rapidement mis en place, mais ce n’est pas vrai. Je pense que si l’on travaille tous ensemble et on va dans le sens de cette initiative, cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. Le conseil fédéral aurait peut-être mis plus vite en place un contre-projet, mais qui n'aurait pas été pertinent et qui n'aurait pas répondu à la problématique actuelle de la discipline infirmière. Former plus, oui, mais si finalement toutes les infirmières continuent à quitter la profession, on ne résout pas le problème.»

Sebara, infirmière et membre de l’Association suisse des infirmières et infirmiers