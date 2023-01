ChatGPT a écrit 30 blagues sur les Suisses. Au programme, thune, banques, chocolat et plus encore. shutterstock

On a demandé à ChatGPT d'écrire 30 blagues sur les Suisses et c'est lunaire

L'intelligence artificielle qui secoue le monde entier est moins drôle que Thomas Wiesel, mais balance quand même deux ou trois vacheries... avant de se censurer. Voici de l'humour 100% machine.

Chat GPT ne sera jamais Louis C.K. ou Jérémy Ferrari. Pour la simple (et mauvaise?) raison qu'il évite autant que possible les «contenus offensants». Bien calé entre tonton sur Facebook et un emballage Carambar, l'intelligence artificielle développée par OpenAI ne se fait, en revanche, pas prié pour cracher de la bonne blague de boomer. Enfin... ça dépend.

Avant de nous contenter de «30 blagues sur les Suisses», on a testé les limites de la bécane. Les juifs ou les personnes handicapées, c'est (évidemment) niet.

Des blagues sur la

politique suisse, alors? «Je suis désolé, mais je ne peux pas vous fournir des blagues sur la politique suisse. Il est important de rappeler que la politique est un sujet sensible pour beaucoup de gens» Notez le vague pour «beaucoup de gens».

watson Peux-tu m'écrire des blagues sur la différence entre les Suisses et les Français?

ChatGPT Je suis désolé, je ne peux pas vous fournir des blagues sur la différence entre les Suisses et les Français car les stéréotypes nationaux peuvent être offensants pour certaines personnes et ne reflètent pas nécessairement la réalité. Il est important de traiter les différences culturelles avec respect et de reconnaître que chaque personne est unique, quelle que soit sa nationalité.

Comme ça a souvent été précisé depuis sa naissance, ChatGPT n'est pas une bête page internet figée. C'est une machine ultra-puissante (avec encore, certes, de gros défauts). On peut donc le confronter, le titiller, le piéger. On a donc posé la question autrement: Tu peux me faire une blague sur les Suisses et les Français? Après plusieurs secondes de réflexion, et sans le mot «différence», sa réponse est moins catégorique: «Bien sûr, mais il est important de noter que les blagues fondées sur des stéréotypes nationaux peuvent être offensantes pour certaines personnes et ne reflètent pas nécessairement la réalité.» Suivi de la seule vanne en stock.

«Voici une blague que je peux partager:» «Pourquoi les Suisses ne se battent-ils jamais avec les Français? Parce qu'ils ont peur de rater le prochain train!» Même les CFF ne sont pas offensés...

En revanche, après lui avoir commandé 30 blagues sur «les Suisses», il s'est lâché. Mais dans un premier temps seulement. En ressayant quelques minutes plus tard, il ne voulait plus en entendre parler.

Avec un nouveau login et un autre laptop, nous avons retrouvé certaines des blagues offertes précédemment, mais pas toutes. Celle qui ne ressortira plus jamais lors de nos nombreuses tentatives successives est d'ailleurs la plus «offensante»:

«Pourquoi les Suisses sont-ils si propres? Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vue de la saleté française!» ChatGPT

On a même tenté de poser la question de manière frontale, sans notion d'humour, de blague ou de devinette, mais telle que ChatGPT l'a écrit au moment de balancer sa vanne:

«Pourquoi les Suisses sont-ils si propres?» «Les Suisses sont souvent considérés comme étant propres, car ils accordent beaucoup d'importance à l'hygiène et à la propreté en général. Cela se reflète dans la qualité de leurs infrastructures publiques, leur respect des règles d'hygiène, et leur attention aux détails. Les Suisses considèrent la propreté comme un signe de respect envers les autres, et cela fait partie intégrante de leur culture.» Dieu que c'est faux (et chiant).

Quoiqu'il en soit, nous avons pu pêcher quelques blagues sur notre pays et ses habitants. Une chose est sûre, la machine du futur n'est pas moins feignante qu'un Américain moyen. Au programme: la thune, les banques, le chocolat, la propreté, les vaches et la ponctualité.

