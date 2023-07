Le festival avait attiré 80 000 spectateurs l'an dernier. Keystone

La Plage des Six Pompes ne débutera pas samedi à La Chaux-de-Fonds

La Plage des Six Pompes, à La Chaux-de-Fonds (NE), ne démarrera finalement pas samedi comme prévu. La décision a été arrêtée après une réunion entre les organisateurs et les autorités communales, suite à la violente tempête qui a frappé la ville lundi.

«La Plage des Six Pompes - Festival international des arts de la rue se voit contraint d’annuler le premier week-end de la manifestation (29 et 30 juillet)», ont indiqué mardi en fin de journée les organisateurs.

La décision est motivée, pour le festival et les autorités de la commune de La Chaux-de-Fonds, qui devait voir l'évènement fleurir dans ses rues, par des raisons de sécurité publique. La tempête qui a ravagé la ville est en cause.

«Sans pouvoir assurer des conditions de sécurité suffisantes, les rues chaux-de-fonnières ne permettent pas d’accueillir des personnes en grand nombre durant le week-end prochain» Communiqué des organisateurs

Des discussions sont en cours pour proposer une édition repensée.

Lieux sécurisés

Celle-ci devra prendre en compte les lieux qui auront pu être sécurisés. «Nous espérons ainsi pouvoir tenir notre rôle fédérateur et rassembleur et proposer une programmation riche et variée», relèvent les organisateurs dans leurs explications. Aucune date, en l'état, n'est donnée pour le début de la manifestation.

Le processus se tient en collaboration avec les autorités communales. Le festival devait se dérouler du samedi 29 juillet au samedi 5 août, avec une pause le lundi 31 juillet et une reprise le lendemain 1er août, jour de Fête nationale. «Nous sommes en pensées avec toutes les personnes impactées par la violente tempête.»

Montage commencé juste avant la tempête

Le montage des infrastructures avait pourtant commencé lundi matin, juste avant la survenue de l'orage supercellulaire qui a frappé la Métropole horlogère, causant la désolation, le décès d'une personne et 40 blessés. Les opérations impliquent 50 personnes, selon les organisateurs qui préciseront leurs plans sous peu.

Né en 1993 et reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals d’art de rue en Europe, l'événement attire régulièrement entre 80 000 et 100 000 visiteurs. Jusqu'au 5 août, les organisateurs du festival chaux-de-fonnier avaient programmé les spectacles de 52 compagnies européennes et internationales.

