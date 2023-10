Genève est-elle ciblée?

Avec 39 institutions et organisations internationales, environ 750 ONG et des représentants permanents de 180 Etats, «Genève peut être la cible d'attaques terroristes», selon Alexandre Brahier, porte-parole à la police cantonale. «Nous sommes au centre de l'Europe et sommes devenus une plaque tournante pour les organisations criminelles, il en va de même pour les risques d'attaques terroristes» poursuit le porte-parole. La police cantonale genevoise ne souhaite pas s'exprimer sur le nombre d'individus sous surveillance en relation avec l'islamisme radical, mais affirme que suite au conflit Israélo-palestinien, la présence des forces de l'ordre aux abords des lieux cultes et des écoles a été renforcée.