Le gouvernement genevois s'embrouille avec Tesla

La commande prévoyait une Tesla Model S pour chaque conseiller d'Etat. Image: Imago/DR

Genève s'embrouille avec Tesla

Suite aux agissements d'Elon Musk, le Conseil d'Etat genevois ne veut plus des sept Tesla qu'il a commandées. Mais la marque américaine refuse d'annuler la commande.

Le salut nazi d'Elon Musk début 2025 a été la goutte de trop pour le gouvernement genevois. Selon la Tribune de Genève, ce dernier veut annuler une commande de sept Tesla passée en novembre 2023.

Désireux de renouveler sa flotte actuelle de Mercedes, le Conseil d'Etat avait porté son choix sur le modèle S de la marque américaine, alors symbole d'«innovation» et de «respect de l’environnement».

La décision est validée par les sept conseillers. Montant de la commande: 768 597 francs.

Mais à l'époque, les voitures électriques sont en vogue et Tesla annonce des délais de plus d'un an. La livraison des voitures du gouvernement genevois n'est ainsi pas prévue avant l'été 2025.

Les voitures sont en cours de fabrication en Chine

Entre-temps, Elon Musk est devenu le personnage central de la campagne de Donald Trump dans la course à la présidentielle et multiplie les dérapages. Si bien que, fin janvier 2025, le Conseil d'Etat décide de renoncer aux Tesla.

La marque américaine ne l'entend toutefois pas de cette oreille, relate la Tribune de Genève. Au courrier du Département des finances, elle répond que les voitures sont en cours de préparation dans ses usines chinoises et que les conditions de vente ne «prévoient pas» de quelconque annulation.

Elle compte dès lors honorer la commande et livrer les véhicules à l'été 2025, comme annoncé.

Selon le journal genevois, le différend s'est depuis porté sur le terrain juridique, des cabinets d'avocats prenant le relai des échanges.

On ne sait pour l'heure pas si le Conseil d'Etat prévoit de régler ou non la facture, mais les deux parties chercheraient actuellement à limiter les dégâts d’image. (jzs)