L'app CFF a un nouveau design génial: on a testé

La mise à jour pour l'application mobile CFF devrait être actée en automne. Nous l'avons testée! Image: Montage watson

L'app CFF a un nouveau design génial: voici ce qu'il faut savoir

Les Chemins de fer fédéraux redessinent leur application et la rendent encore plus interactive. watson a pu tester la version «Preview CFF» avant la mise à jour officielle. Et ça promet!

Daniel Schurter

La refonte de l'application des CFF n'est certainement pas aussi délicate qu'une opération à cœur ouvert. Mais c'est une opération importante, potentiellement vitale.

Imaginez un instant que vous arrivez en retard à l'entretien d'embauche pour votre job de rêve parce que vous avez pris le mauvais train. Ou alors, que vous rencontrez par hasard l'amour de votre vie.

Mais restons-en aux faits. Il existe une nouvelle application CFF. Cet automne, elle sera installée sur des millions d'Iphones et de smartphones Android.

Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais la nouvelle version de l'application «Preview CFF», qui est maintenant publiée, offre un avant-goût. Cet article donne un aperçu exclusif et répond aux principales questions sur la mise à jour.

Qu'est-ce qui s'est passé?

watson a déjà pu tester la nouvelle application «Preview» des CFF. Cela est sans doute dû en grande partie au fait qu'en 2016, l'auteur du présent article avait fait son coming out de «fan fidèle» de l'appli CFF, alors toute nouvelle. Vous voyez probablement de quoi je veux parler en vous rappelant le concept de tuiles horaires, que les CFF ont pu reprendre de leur partenaire logiciel Ubique.

Depuis, les choses ont bien évolué, comme le savent les quelque 3,5 millions d'utilisateurs actifs qui ouvrent l'app CFF au moins une fois par mois.

La nouvelle version Preview arrive maintenant dans les App Stores. Cela signifie que les personnes intéressées peuvent tester la nouvelle interface utilisateur avec l'application «Preview CFF», lancée spécialement à des fins de test. Le déploiement sur «Mobile CFF» – c'est-à-dire l'application principale – devrait ensuite avoir lieu à l'automne.

Avant le «launch» du «redesign», comme l'appellent les développeurs, l'application remaniée doit être examinée sous toutes les coutures. D'une part, par des tests internes, effectués par des spécialistes. D'autre part, par toutes les personnes intéressées qui installent «Preview CFF». Actuellement, cela représente environ 250 000 personnes, selon la porte-parole des CFF, Jeannine Egi.

Avant d'en venir à mes impressions personnelles, un avertissement: cet article contient des spoilers/captures d'écran. Si vous êtes un fan hardcore des transports publics et que vous voulez absolument vous faire votre première impression de la nouvelle application CFF vous-même, arrêtez de scroller maintenant! 😉

A quoi ressemble la nouvelle interface utilisateur?

«Je suis un très grand fan du mode sombre (dark mode). Cette présentation ménage les yeux et la batterie.» Moi

Le changement le plus important sur le plan visuel est l'apparition d'illustrations réalisées par l'équipe de design des CFF, qui s'adaptent au contexte et apportent une imagerie bienvenue par rapport au voyage qu'on est en train de faire.

Image: Capture d'écran «Preview CFF»

Même dans sa version traditionnelle et claire, la nouvelle interface utilisateur n'a rien à envier aux autres.

Quels sont les principaux changements?

La nouvelle navigation principale se trouve désormais dans la partie la plus basse de l'écran du smartphone. On y trouve les onglets suivants (que de nombreux utilisateurs connaissent de leur navigateur web):

Planifier (horaire tactile, achat de billets, etc.)

(horaire tactile, achat de billets, etc.) Voyage (des informations sur le voyage en cours)

(des informations sur le voyage en cours) EasyRide (enregistrement automatique)

(enregistrement automatique) Billets et Abonnements

Profil (paramètres)

Image: Capture d'écran

Les développeurs poursuivaient trois objectifs, comme l'explique à watson Sayanthan Jeyakumar, responsable Mobile CFF:

Le redesign doit rendre l'application plus claire et plus facile à utiliser.

De plus, il s'agit d'«exploiter le potentiel d'optimisation», comme une aide améliorée en cas de perturbation ou une navigation simplifiée au sein de l'application.

ou une navigation simplifiée au sein de l'application. Les utilisateurs doivent être «encore mieux accompagnés dans leur voyage grâce à des informations proactives et adaptées à leur parcours personnel».

Sayanthan Jeyakumar, responsable Mobile CFF Image: CFF

Avec le redesign, les CFF veulent, en outre, créer la base technologique pour «développer l'app de manière modulaire en fonction des besoins des clients», révèle l'homme des CFF à watson (plus d'informations à ce sujet ci-dessous).

La nouvelle app est-elle conviviale?

La première impression est positive. La navigation via les onglets dans la partie la plus basse de l'écran tactile permet une utilisation à une seule main, bien qu'avec des doigts courts et/ou des smartphones XL comme l'iPhone 13 Pro Max (notre appareil de test), on préfère tout de même utiliser les deux mains.

Les objectifs mentionnés par les responsables des CFF (voir ci-dessus) sont atteints, comme le confirme l'utilisation de l'app au quotidien. Il faut toutefois préciser que je n'ai pas pu faire de grands voyages en train pendant la période de test.

Interrogé par watson sur ce qui lui plaît personnellement le plus dans la nouvelle application, le chef de Mobile CFF s'enthousiasme:

«Voir avec quelle passion et quel amour du détail toute l'équipe a travaillé sur le redesign est impressionnant et se lit par exemple dans les transitions lors du changement dans la navigation par onglets, ou dans la manière dont le train sort lentement de la gare dans l'animation EasyRide ou comment la carte SwissPass (sous Abos & Billets) se replie et s'arrondit lentement.» Sayanthan Jeyakumar

Quels ont été les plus grands défis lors de la refonte?

Sayanthan Jeyakumar répond:

«Le succès des dernières années a fait de l'application un grand cosmos avec de nombreuses interfaces et dépendances avec d'autres services. Nous proposons par exemple dix options de paiement différentes pour l'achat de billets. De plus, la base de code a entre-temps un peu vieilli, ce qui a nécessité des travaux de refactoring (red: améliorations du code source)»

Bon à savoir: en coulisses, une équipe d'environ 25 personnes a travaillé intensivement au redesign de l'app. Parmi elles, des développeurs de logiciels, des spécialistes de l'expérience utilisateur (UX) ainsi que des gestionnaires de tests.

Le directeur de Mobile CFF ajoute:

«Si l'on considère le temps écoulé entre la première étude de marché, la construction du prototype et le développement, cela a été deux années intenses»

Quel est le degré de maturité de la nouvelle application?

Comme nous l'avons déjà mentionné, les développeurs n'ont pas dû réinventer la roue. Ils se sont plutôt concentrés sur l'amélioration de la convivialité et de l'aspect visuel de l'appli. Ils y sont parvenus avec un grand souci du détail.

L'avenir montrera comment l'application fera ses preuves dans le quotidien des transports publics avec des millions de pendulaires.

Les responsables soulignent:

«Nous attendons avec impatience les premiers retours des clients sur l'application Preview des CFF. Ils seront directement pris en compte dans le développement ultérieur pour le lancement du redesign de "Mobile CFF"»

Qu'en est-il des nouvelles fonctionnalités de l'app?

Plusieurs choses seraient en préparation, mais les responsables ne se laissent pas encore aller à des confidences.

Avec le redesign de «Mobile CFF», on veut se repositionner pour l'avenir. Il s'agit d'une part de rendre l'information à la clientèle encore plus simple et plus personnelle, afin que les utilisateurs des transports publics se sentent toujours bien informés. D'autre part, on fait de la place pour les besoins connus et nouveaux des clients, comme les voyages en train à l'étranger ou l'intégration d'offres de mobilité complémentaires (parking et sharing, etc.).

«Toutes les fonctions de base de "Mobile CFF" ne sont pas encore terminées sur "Preview CFF", elles vont encore venir s'ajouter»



«De plus, nous travaillons déjà intensivement sur une nouvelle fonction pour les pendulaires. Nous en dirons plus lors du lancement en automne»

Pourquoi y a-t-il une application Preview?

Tout d'abord, il faut souligner que l'appli Preview accède aux mêmes informations sur les transports publics (bases de données) que l'appli «Mobile CFF». On peut donc «utiliser» les deux pour se rendre de manière fiable de A à D (via B et C).

L'application Preview a été développée, il y a six ans, avant le lancement de l'application «mobile CFF» actuelle, quasiment en version bêta. Les expériences que l'on a pu acquérir à l'époque grâce à la communauté bénévole ont été très précieuses pour le développement de l'application, notent les responsables. C'est pourquoi ils ont décidé de conserver ce canal.

La porte-parole des CFF Jeannine Egi:

«Nous pouvons ainsi tester les grandes nouveautés ou les nouvelles fonctions auprès d'un petit groupe d'utilisateurs avant de les déployer auprès du grand public. EasyRide (qui a été testé et optimisé pendant un an sur l'application Preview) ou la carte numérique SwissPass en sont de bons exemples.»

Mais il y a aussi des fonctions qui n'ont jamais été portées sur «Mobile CFF» à partir de la Preview, parce que la valeur ajoutée était trop faible, ajoute-t-il.

Quel bilan intermédiaire pour «Mobile CFF»?

La porte-parole des CFF Jeannine Egi répond:

«Ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans "Mobile CFF" afin de simplifier l'accès de nos clients au monde numérique. Avec des fonctions innovantes comme l'horaire tactile ou l'introduction d'EasyRide et une utilisation simple, nous y sommes bien parvenus.»

Entre-temps, 70% des ventes de billets CFF se font via l'application, souligne la porte-parole. Outre l'achat de billets, l'application est également un canal d'information important pour la planification et l'organisation des voyages en transports publics.

La popularité de «Mobile CFF» n'a cessé de croître au cours des dernières années. «Chaque jour, environ 2 millions de consultations d'horaires sont effectuées et un quart de million de billets sont vendus.»

A propos du Covid: même la pandémie n'a guère freiné la croissance des ventes. Par rapport à 2020, environ 44% de billets supplémentaires auraient été vendus via «Mobile CFF» en 2021.

Où peut-on obtenir «Preview CFF»?

Dans les App-Stores d'Apple et de Google.

Et maintenant, à vous!

Que pensez-vous de l'application mobile CFF? Utilisez-vous l'application officielle pour les voyageurs des transports publics («Mobile CFF») ou la version preview? Quelles améliorations et/ou fonctions supplémentaires les responsables devraient-ils absolument envisager?

Ecrivez-le en commentaire!

