Le nouvel horaire des CFF est entré en vigueur aujourd'hui

A midi, la compagnie ferroviaire tirait déjà un premier bilan positif du changement d'horaire, mais des conclusions ne pourront être dressées que lundi.

Image: KEYSTONE

Les CFF ont tiré dimanche midi un premier bilan positif du changement d'horaire mis en place dès les premières heures de la journée. Mais des conclusions ne pourront être tirées qu'à partir de la reprise du trafic en jour ouvrable, dès lundi.

Aucun problème spécifique à l'introduction du nouvel horaire n'a été signalé sur le rail dimanche matin, ont déclaré les CFF à Keystone-ATS.

Ce n'est cependant que la reprise du trafic en jour ouvrable lundi qui montrera si les nouvelles liaisons ferroviaires jouissent d'un écho favorable auprès des pendulaires. Selon les CFF, le changement d'horaire de cette année visait à renforcer les lignes très fréquentées.

De nouvelles liaisons directes

Depuis dimanche, quatre liaisons directes réparties sur toute la journée circulent le week-end entre Genève et Coire via Zurich, deux de plus que par le passé. En Valais, un train supplémentaire relie Martigny à Brigue tôt le matin en semaine, et un autre tard le soir dans l'autre sens.

Dans le canton de Vaud, la clientèle de la Broye bénéficie dès aujourd'hui d'un train toutes les 30 minutes entre Palézieux et Payerne. De plus, jusqu'au 7 juillet prochain, les samedis, dimanches et jours fériés, deux trains RegioExpress Neuchâtel-Frasne (RE9) sont prolongés depuis/jusqu'à Berne. Ce trajet offre ainsi une alternative de voyage entre Berne et Paris, avec changement à Frasne.

Le changement d'horaire devait aussi marquer l'introduction d'une cadence à la demi-heure pour les trains voyageurs traversant le tunnel de base du Gothard. La mise en place de cette nouveauté a été repoussée en raison de l'incident survenu en août. Pour l'heure, 31 trains de voyageurs traversent le tunnel le week-end. Du lundi au jeudi en revanche, le trafic ferroviaire est exclusivement réservé au transport des marchandises. (mat/ats)