Les règles de voyage avec des animaux vont changer en Suisse

La Suisse s’est engagée auprès de l'UE à adopter des conditions d’importation, de transit et d’exportation équivalentes pour les animaux. Voici ce que cela implique.

La Confédération va revoir les conditions d’importation, de transit et d’exportation pour les animaux et les produits animaux. La Suisse doit s'adapter à la nouvelle législation européenne dans le domaine. Une procédure de consultation a été ouverte.

Pourquoi est-ce que les règles changent?

En vertu de l'accord agricole bilatéral avec l'UE, la Suisse doit adopter des règles équivalentes pour les animaux et produits animaux en matière d'importation, de transit et d'exportation. Afin de maintenir cette équivalence, elle doit ajuster ses lois aux nouvelles réglementations européennes sur le contrôle des importations.

Cette révision est nécessaire pour assurer le libre-échange des animaux et produits animaux entre la Suisse et l'UE. Les autorités suisses indiquent:

«Les adaptations au droit de l'UE concernent plusieurs domaines, dont les contrôles des animaux et des produits animaux importés, leur déroulement ou encore les exigences techniques envers le personnel chargé de ces contrôles»

Qu'est-ce qui devrait changer?

Les animaux et les produits animaux exportés vers les pays situés hors de l'UE et vers l'Irlande du Nord, l'Islande et la Norvège doivent être assortis d'un certificat d'exportation. A l'avenir, le traitement des demandes et l'octroi des autorisations se dérouleront par voie électronique.

Le projet, dévoilé lundi par le Département fédéral de l'intérieur (DFI), contient la base légale permettant de créer le système d'information nécessaire. Ce nouveau mode de fonctionnement déchargera les établissements exportateurs, raison pour laquelle ils assumeront une partie des coûts d'exploitation en contrepartie.

Qu'est-ce que cela implique pour les animaux de compagnie?

Les personnes qui voyagent à l'étranger avec leur chien, leur chat ou leur furet doivent être munies d'un passeport pour animal de compagnie (en Suisse et dans les pays de l'UE ainsi qu'en Irlande du Nord, en Islande et en Norvège) ou d'un certificat vétérinaire (tous les autres pays).

Pour que les personnes en provenance de ces autres pays puissent circuler plus facilement avec leur animal, il sera possible de leur délivrer, à certaines conditions, un passeport suisse pour animal de compagnie, indique aussi le communiqué du DFI.

Qui est-ce qui vérifiera que la loi soit respectée?

Le Service vétérinaire de frontière pourra aussi renforcer les contrôles en cas d'infraction à la législation sur la protection des animaux ou s'il soupçonne une telle infraction.

Les adaptations au droit de l'UE concernent plusieurs autres domaines. Le délai au-delà duquel doivent être présentés les animaux ou les produits qui transitent par la Suisse à destination d'un autre pays est par exemple allongé.

Quand est-ce que cela va changer?

On ne sait pas, le sujet est pour l'heure un projet mis en consultation jusqu'au 21 novembre. Notons qu'il réglemente encore les conditions d'importation des animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens, ainsi que des denrées alimentaires fabriquées à partir de ces animaux. Ces mesures doivent contribuer à freiner la hausse des résistances aux antibiotiques.

