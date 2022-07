A Genève, le trafic du Léman Express va être perturbé ce mercredi

Le Léman Express roule entre Annemasse (France) et Coppet (VD) en passant par Genève. Image: KEYSTONE

Un mouvement social national des personnels de plusieurs sociétés du groupe SCNF aura lieu de mardi soir à jeudi matin en France, impactant Genève.

Le trafic ferroviaire du Léman Express sera perturbé mercredi. Si le mouvement commence mardi à 19h00, le trafic pourra être assuré normalement ce soir-là. Entre 05h00 et 08h00 jeudi matin, quelques perturbations résiduelles pourraient encore subsister.

Mais c'est surtout mercredi que le trafic sera fortement perturbé, avertit Lémanis:

«La majorité des trains Léman Express et tous les RegioExpress des CFF circuleront normalement entre Coppet (VD) et Annemasse (F) de 05h00 à 10h00, puis de 15h00 à 20h00»

En revanche, entre 10h00 et 15h00 et après 20h00, les trains Léman Express s'arrêteront à Chêne-Bourg (GE) et les RegioExpress à Genève. Les voyageurs pourront alors prendre la ligne 17 des tpg à destination ou en provenance d'Annemasse.

En France, le trafic sera partiellement maintenu entre 05h00 et 10h00, puis entre 15h00 et 20h00. Il sera interrompu entre 10h00 et 15h00 puis dès 20h00; des bus de substitution seront mis en place.

La gare d'Annemasse sera fermée dès 21h00. Il est recommandé aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus mercredi et de privilégier si possible le télétravail, note Lémanis. (ats/jch)