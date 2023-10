Le M2 ne fonctionne plus

Des perturbations sont en cours dans la capitale vaudoise en raison d'un incident technique. La circulation du M2 est interrompue sur sa moitié nord, indiquent les TL. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Les utilisateurs des transports publics lausannois devront se déplacer autrement qu'en M2 ce matin. Et pour cause: entre la gare de Lausanne et l'arrêt Croisettes, la ligne est arrêtée jusqu'à nouvel avis. Des bus de substitution ont été mis en place, indiquent les TL sur leur site internet.

Dans un communiqué, les transports publics lausannois «s'excusent pour ces perturbations» dues à un incident technique. Ils sont en train de «tout mettre en oeuvre pour rétablir au plus vite la situation».

Des nouvelles seront données aux alentours de 11h30.