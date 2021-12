Les CFF manquent de bras, des trains risquent d'être supprimés à Noël

Les transports publics ne sont pas les seuls à devoir jongler avec les isolements. Les compagnies aériennes aussi. La Lufthansa, par exemple, a annulé plusieurs vols intercontinentaux pendant les fêtes de fin d'année, car trop de pilotes se sont déclarés malades. Du 23 au 26 décembre, ce sont surtout les liaisons via l'Atlantique Nord, par exemple vers Boston, Houston et Washington, qui sont concernées, a indiqué Lufthansa jeudi. Selon un porte-parole, Swiss n'est pas concernée: «Actuellement, nous n'avons pas de pénurie de personnel», confirme la compagnie à croix blanche.

A Winterthur les transports sont déjà durement affectés par le Covid. Les bus de la ville ont dû réduire massivement leur offre début décembre déjà en raison des nombreux cas de maladie et de quarantaine. Les autorités parlent d'une situation d'urgence, car plus de 30 chauffeurs de bus sont absents , parfois jusqu'à la fin de l'année.

L'objectif et la mission des CFF consistent à garantir la mobilité. Aussi l'entreprise assure: «C'est pourquoi les CFF se préparent continuellement – comme c'était déjà le cas avant Covid – à différents scénarios». Les CFF ne veulent pas en dire plus . L'entreprise ferroviaire a pris des mesures à moyen terme pour engager davantage de collaborateurs. D'ici à ce printemps, environ 200 mécaniciens de locomotive suivront leur formation dans toute la Suisse.

«En Suisse romande, il nous manque encore huit mécaniciennes et mécaniciens de locomotive le 25 décembre. Nous cherchons comme des fous des volontaires par des appels, par SMS et e-mails.»

New York: le Nouvel An maintenu à Times Square +++ Johnson encourage le vaccin pour Noël

Comment fêter Noël avec des non-vaccinés? «On fera chacun de son côté»

Face aux nouvelles règles en vigueur en Suisse, chacun sa technique pour fêter Noël en famille. Il y a ceux qui ont prévu de frauder, ceux qui font preuve d'imagination et ceux qui ont laissé tomber. Témoignages.

Les nouvelles règles du Conseil fédéral risquent de chambouler les repas de Noël des Suisses. Surtout pour les familles qui comptent des non-vaccinés dans leurs rangs. En effet, depuis le début de la semaine, 30 personnes peuvent se réunir en intérieur si tout le monde est vacciné ou guéri. En revanche, dès que l'un des convives (de 16 ans et plus) est non vacciné ou non guéri, le nombre total de participants se réduit à dix.