Swiss fixe enfin la date de son retour à Dubaï

Les avions de Swiss vont retrouver Dubaï après six mois d’interruption. La compagnie a toutefois repoussé de deux jours la reprise initialement prévue.

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La liaison Swiss entre Zurich et Dubaï reprend en octobre. Keystone

Swiss va reprendre, dès le 27 octobre, ses vols entre Zurich et Dubaï. La compagnie aérienne les avait suspendus en mars en raison des conséquences des attaques militaires des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran sur la sécurité dans les pays du Golfe.

Ces six derniers mois, Swiss a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï à plusieurs reprises. En juin, la compagnie annonçait leur reprise pour le début de l'horaire d'été, le 25 octobre. Des raisons opérationnelles l'incitent désormais à reporter cette échéance de deux jours. (jah/ats)