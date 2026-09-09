Swiss fixe enfin la date de son retour à Dubaï
Les avions de Swiss vont retrouver Dubaï après six mois d’interruption. La compagnie a toutefois repoussé de deux jours la reprise initialement prévue.
Swiss va reprendre, dès le 27 octobre, ses vols entre Zurich et Dubaï. La compagnie aérienne les avait suspendus en mars en raison des conséquences des attaques militaires des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran sur la sécurité dans les pays du Golfe.
Ces six derniers mois, Swiss a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï à plusieurs reprises. En juin, la compagnie annonçait leur reprise pour le début de l'horaire d'été, le 25 octobre. Des raisons opérationnelles l'incitent désormais à reporter cette échéance de deux jours. (jah/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
«C'est surréaliste»: sa commande AliExpress l'envoie au tribunal
de Philipp Eller
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
«Enfant, il parlait à peine»: le passé du tireur jurassien présumé se précise
de Andreas Maurer, Benno Kälin
Dénouement dans l'affaire de l'éboulement mortel à Bondo