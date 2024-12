Image: watson

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Des dizaines de milliers de personnes sont inscrites au chômage en Suisse. Une expérience qui peut se révéler compliquée et susciter de nombreuses réactions, positives et négatives. Quatre Romands nous partagent la leur.

Plus de «Suisse»

Vincent* ne mâche pas ses mots. «Je suis très remonté», lance-t-il. Cela fait plusieurs mois qu'il a perdu son travail et, depuis le printemps, il est inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP) dans le canton de Vaud.

«J'estime que l'offre de l'ORP n'est pas adaptée à mon cas»

Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé. «Lors des premiers échanges, ma conseillère était très enthousiaste», se remémore-t-il. Au fil des mois, il réalise que «son apport est très limité». «Tu es là, tu parles de te problèmes, mais, finalement, tu vois qu'elle ne peut pas t'amener grand-chose».

Monica partage le même avis. «Honnêtement, je pense que mon conseiller n'a été d'aucune utilité», estime cette Vaudoise, qui a récemment passé sept mois au chômage. «La seule chose qu'il faisait, c'était de me demander où j'en étais avec mes recherches et de me proposer des offres d'emploi, auxquelles j'avais déjà accès et que j'avais déjà vues». Elle l'assure:

«Ces rendez-vous n'ont absolument rien donné» Monica

Contactée, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail du canton de Vaud (DGEM) rappelle que les ORP reçoivent plus de 25 000 demandeuses et demandeurs d’emploi chaque mois. «Parmi toutes ces personnes, nous pouvons imaginer que certaines soient mécontentes». Et de souligner que, selon la dernière enquête du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), 80% des demandeurs d’emploi étaient satisfaits des prestations de l’ORP.

«Totalement inapproprié»

Margaux fait partie de cette catégorie. Si elle affirme aujourd'hui avoir eu «une bonne expérience», c'est surtout grâce à sa conseillère. «Je suis vraiment tombée sur quelqu'un de bien», se remémore-t-elle. «Elle était très professionnelle et très bienveillante en même temps, et ne m'a jamais infantilisée».

«Elle m'a également rappelé que le chômage était un droit, que je cotisais pour ça, qu'on peut tous y passer un jour et que ce n'est pas une honte» Margaux

«A aucun moment, elle ne m'a forcée à retrouver vite un travail», poursuit la jeune vaudoise. «Ça m'a fait comprendre que je ne devais pas le faire pour que l'Etat arrête de m'embêter, mais pour moi.»

Cette «relation de confiance», Marie ne l'a pas vécue.

«Ma conseillère était très négative sur tout, elle ne mettait en avant que les choses qui ne fonctionnaient pas. Tout ce que je faisais était remis en question. Elle critiquait mes choix d'études et, d'une certaine façon, rejetait la faute sur moi».

Même des années après cette expérience, Marie estime que la façon de communiquer de sa conseillère était «totalement inappropriée». «Cela a clairement affecté ma confiance et mon estime en moi», poursuit la trentenaire.

«Après certains échanges avec elle, j'avais juste envie de rentrer chez moi et de rester toute la journée sous les couvertures» Marie

«Le personnel est sensible au fait que des personnes qui s’adressent à l’ORP ne sont pas dans des situations faciles et que la perte d’un emploi constitue un immense bouleversement dans la vie d’une personne», déclare la DGEM. «Nous en sommes parfaitement conscients».

Apprendre à écrire un CV

Marie estime en effet que le chômage n'est pas une expérience facile. «Pour moi, ça a été très dur», confie-t-elle. «Pendant cette période, tu es beaucoup seul. C'est comme si ce que tu faisais ne servait à rien. C'était compliqué de se donner de la valeur, y compris aux yeux des autres». Monica évoque des sensations similaires.

«C'est très stigmatisant»

Au bout de cinq mois, son conseiller l'a inscrite à un cours appelé «techniques de recherche d'emploi». Au menu: apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation, simuler des entretiens d'embauche. «Ces cours permettent aux candidates et candidats de maîtriser les codes en vigueur, lesquels évoluent et ne sont peut-être plus les mêmes que lors d’une précédente recherche d’emploi. Les cours actuels tiennent, par exemple, compte de l’influence de l’intelligence artificielle dans les recherches d’emploi», indique la DGEM.

Pour Monica, en tout cas, cette formation était «totalement inutile». «Le cours s'adressait à un public extrêmement large, sans aucune distinction», raconte-t-elle. On y trouvait aussi bien des assureurs que des masseuses, des juristes et des acteurs. «C'est impossible de donner des conseils de recherche d'emploi à des profils aussi diversifiés», commente-t-elle.

Résultat: «Les formateurs dispensaient des conseils hyper généraux qui n'étaient pas applicables dans la pratique», déplore la jeune femme, qui affirme avoir trouvé ça «assez naïf». «A titre d'exemple, on nous a proposé de ne pas chercher des offres uniquement sur internet, mais d'en parler autour de nous et de demander à nos proches».

«Une autre formatrice nous a conseillé d'utiliser ChatGPT pour écrire des lettres de motivation» Monica

«Je ne vois pas à quel moment ça peut être un bon conseil», continue Monica. «Tout cela témoigne à mon avis d'une méconnaissance du monde du travail».

Développement personnel

Vincent a également participé à un «cours de coaching» de ce type. «Je me suis retrouvé dans une salle où il était impossible de respirer, avec quarante autres chômeurs», retrace-t-il. «La moitié d'entre eux étaient habillés comme s'ils allaient passer un entretien d'embauche, deux ont même fondu en larmes. C'était assez pathétique et décourageant».

Selon Vincent, le cours portait surtout sur l'empowerment. «Ça peut aider les personnes en détresse, mais, personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me dise "c'est super, tu vas y arriver". C'est très infantilisant». «En fin de compte, c'était surtout du développement personnel, de la psychologie à deux balles», lui fait écho Monica.

La DGEM estime que ces cours «ont fait leurs preuves».

«En moyenne, entre 2023 et 2024, 90% des participants ont indiqué qu’ils en étaient satisfaits et 97% d’entre eux recommandent ces formations» La DGEM

Margaux et Marie pensent également que le contenu de ces cours n'était pas intéressant pour elles. «C'étaient des choses que je savais déjà faire», résume Marie. «Au niveau social, toutefois, le cours a été très positif», nuance-t-elle.

«Je me suis rendu compte que beaucoup d'autres participants se trouvaient dans ma situation. Ça faisait du bien. Nous avons partagé des moments et des expériences de vie, nous nous sommes beaucoup entraidés. Au niveau de la motivation, quelque chose revenait.» Marie

«L'autorité ne m'entend pas»

Si cette première formation «n'a clairement servi à rien», Margaux raconte en avoir suivi une autre, qui lui a été «très utile»: un cours d'allemand. Marie et Vincent en ont également fait la demande, mais la réponse a été négative. Et ce, bien que «90% des offres qui m'intéressaient demandaient de parler allemand ou anglais», assure Marie.

«J'ai passé des tests et il s'est avéré que mon niveau était légèrement insuffisant», détaille Vincent. «J'ai B1 à l'écrit et A2 à l'oral, alors qu'il faut avoir B1 partout». L'homme estime que ces cours lui sont absolument nécessaires et qu'il lui faudrait très peu de temps pour atteindre le niveau requis. «La plupart des employeurs potentiels pour mon profil se situent en Suisse alémanique», fait-il valoir.

«J'ai reçu plusieurs refus d'embauche, où il était explicitement mentionné que c'était à cause de la langue» Vincent

Vincent conteste le refus et affirme avoir initié une procédure. «Il me faut des mesures concrètes», dit-il. «Manifestement, l'autorité ne m'entend pas».

Sans s'exprimer sur des cas particuliers, la DGEM rappelle qu'il existe des critères pour bénéficier de ces cours. «Ces critères sont en lien direct avec l’amélioration de l’employabilité de la personne et sa reprise rapide d’un emploi», poursuit-elle. Et d'ajouter: «Les ORP ne peuvent pas proposer des mesures ou des cours qui répondraient principalement à des aspirations individuelles».

La DGEM rappelle également que plus de 100 mesures différentes sont proposées. Chaque mois, plus de 6500 personnes bénéficient d’une de ces mesures dans le canton de Vaud.

«Climat de suspicion permanente»

Lorsque Monica a été inscrite au cours, elle raconte avoir reçu une injonction à la maison. «Immédiatement, le ton est très menaçant», se souvient-elle. «On nous prévient que, si on ne se présente pas, il y aura des sanctions. Que, si on arrive plus de dix minutes en retard, notre conseiller sera informé».

«J'ai eu l'impression d'avoir 12 ans et qu'on me disait que, si je ne me comporte pas comme il faut, on va appeler papa» Monica

La jeune femme n'hésite pas à parler d'un «climat de suspicion permanente qui n'aide pas du tout à avancer». «On part du principe que tu es paresseux et que tu dois être encadré», dénonce-t-elle.

«Il faut se justifier en permanence, sans qu'il n'y ait aucune aide concrète en parallèle. Au final, tu es laissé à ton compte et constamment menacé. C'est pesant et lourd à gérer», ajoute-t-elle. Un sentiment en partie partagé par Marie. «J'avais l'impression que c'était la police», raconte-t-elle au sujet des échanges avec sa conseillère.

«Nous tenons à rappeler que les conditions auxquelles sont soumises les personnes inscrites auprès d’un ORP sont encadrées par la loi sur l’assurance chômage (LACI)», note la DGEM, qui affirme appliquer les objectifs fixés par cette loi. «Ce cadre légal peut être à l’origine de ces insatisfactions», poursuit-elle. «En effet, les règles de l’Assurance Chômage peuvent être perçues par certaines personnes comme contraignantes».

«Nul n’est censé ignorer que lorsqu’il y a des droits à faire valoir, il y a, en contrepartie, des devoirs et, si ces devoirs ne sont pas respectés, il peut y avoir des sanctions. Nous préférons le rappeler plutôt que constater des manquements qui conduiraient à des mesures qui ne sont agréables ni pour le conseiller en personnel ni pour le demandeur d’emploi.»

DGEM

Pour Monica, ces «menaces» n'ont pas lieu d'être. «Cette position n'est vraiment pas enviable, et l'image du chômeur paresseux qui veut rester au chômage est un mythe», argumente-t-elle.

«Personne n'a envie de rester au chômage»

*Certains prénoms ont été changés.